Робить маскувальні сітки між тренуваннями: як чемпіонка світу з боксу стоїть на варті країни

Зранку плете маскувальні сітки для фронту, а пообіді — проводить наполегливі тренування майбутніх чемпіонів.

Так у Запоріжжі вже понад пів року живе та активно волонтерить усесвітньо відома спортсменка, чемпіонка світу з боксу та кік-боксингу, заслужена майстриня спорту України Лариса Березенко.

Жінка щиро ніяковіє, якщо її запитати про спортивні титули. Забувши про усі свої заслуги, вона від першого дня, разом із багатьма іншими, пішла допомагати нашим оборонцям і не збирається полишати цієї справи до перемоги.

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Наприкінці вересня із кількома своїми найкращими вихованцями Лариса Березенко вирушить на чемпіонат світу з кік-боксингу до Італії. Сподівається на нагороди й тішиться, що росіян там цьогоріч не буде.

Поруч із Ларисою у волонтерському центрі Паляниця працює й пані Наталя. Вона там теж майже від самого початку.

Розповідає, що про те, хто волонтерить разом з нею тут дізналися випадково. Просто хтось знайшов в інтернеті всю інформацію про титули Лариси. Так волонтери усвідомили, що працюють разом з чемпіонкою.

Однак роботі це не заважає, і щомісяця у центрі плетуть майже чверть тисячі маскувальних сіток. Пані Лариса твердить, анітрохи не втомилася волонтерити, а нашу перемогу — зустрічатиме саме тут.

Долучаються до благодійних ініціатив також спортсмени з усієї країни. Читай, як харківські чемпіони створили волонтерські штаби у Харкові та Львові.

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