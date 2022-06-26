Не хочу, щоб мої діти жили у підвалі — харківські чемпіони створили волонтерські штаби

Вони створювали урбан-парки, заохочували дітей до вуличних культур: воркауту, баскетболу, брейкдансу, влаштовували дивовижні фестивалі.

Вони ніколи не думали, що у 21 столітті доведеться будувати не дитячі літні кемпінги, а прихистки для переселенців, які тікатимуть від війни. А їм, чемпіонам з вуличних культур, випаде стати волонтерами та допомагати людям, часто ризикуючи власним життям.

Виїхали вони абсолютно без речей, без одягу. Як були, так і виїхали, бо виїжджали під обстрілами.

Як харківські чемпіони створили великий волонтерський штаб із центрами у Харкові й Львові, дивіться у сюжеті.

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Кожен намагається всіма силами допомогти тим, кому пощастило менше. Тим, кому прийшлось бігти зі своїх домівок. До волонтерства приєднуються зовсім маленькі громадяни України. Дивіться інтерв’ю 9-річного Святослава, який продав свої іграшки, аби допомогти нашим військовим.