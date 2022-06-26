Не хочу, чтобы мои дети жили в подвале — харьковские чемпионы создали волонтерские штабы

Они создавали урбан-парки, поощряли детей к уличным культурам: воркауту, баскетболу, брейкдансу, устраивали удивительные фестивали.

Они никогда не думали, что в 21 веке придется строить не детские летние кемпинги, а приюты для убегающих от войны переселенцев. А им, чемпионам по уличным культурам, придется стать волонтерами и помогать людям, часто рискуя собственной жизнью.

Уехали они совершенно без вещей, без одежды. Как были, так и уехали, потому что выезжали под обстрелами.

Как харьковские чемпионы создали большой волонтерский штаб с центрами в Харькове и Львове, смотрите в сюжете.

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Каждый старается всеми силами помочь тем, кому повезло меньше. Тем, кому пришлось бежать из своих домов. К волонтерству присоединяются и совсем маленькие граждане Украины. Смотрите интервью 9-летнего Святослава, продавшего свои игрушки, чтобы помочь нашим военным.