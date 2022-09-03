Делает маскировочные сетки между тренировками: как чемпионка мира по боксу стоит на страже страны

Утром плетет маскировочные сетки для фронта, а после обеда — проводит упорные тренировки будущих чемпионов.

Так, в Запорожье уже более полугода живет и активно волонтерит всемирно известная спортсменка, чемпионка мира по боксу и кик-боксингу, заслуженный мастер спорта Украины Лариса Березенко.

Женщина искренне смущается, если ее спросить о спортивных титулах. Забыв обо всех своих заслугах, она с первого дня вместе со многими другими людьми пошла помогать нашим защитникам — и не собирается оставлять это дело до победы.

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В конце сентября с несколькими своими лучшими воспитанниками Лариса Березенко отправится на чемпионат мира по кик-боксингу в Италию. Надеется на награды и радуется, что россиян там в этом году не будет.

Рядом с Ларисой в волонтерском центре Паляница работает и Наталья. Она там тоже почти с самого начала.

Рассказывает, что о том, кто волонтерит вместе с ней, здесь узнали случайно. Просто кто-то нашел в интернете всю информацию о титулах Ларисы. Так волонтеры осознали, что работают вместе с чемпионкой.

Однако работе это не мешает, и ежемесячно в центре плетут почти четверть тысячи маскировочных сеток. Лариса утверждает, ничуть не устала волонтерить, а нашу победу — будет встречать именно здесь.

Приобщаются к благотворительным инициативам также спортсмены со всей страны. Читай, как харьковские чемпионы создали волонтерские штабы в Харькове и Львове.

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