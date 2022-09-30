Шила со слезами на глазах — волонтер из Житомира создает украинские флаги и передает их армейцам

Помогать родной стране можно по-разному: защищать на фронте, волонтерить, донатить, рассказывать правду о войне и т.д. Каждый может выбрать себе занятие по вкусу.

А вот Людмила Янушевич из Житомира решила шить украинские флаги и передавать их бойцам, чтобы те украшали такими оберегами свою технику и освобожденные от россиян города.

Волонтер рассказала журналисткам издания Суспільне Ирине Остапчук и Елене Слободенюк, как возникла такая идея.

“Швейный цех” на кухне

Десять дней назад Людмила решила обустроить на своей кухне “швейный цех”. Сначала в волонтерском занятии помогал ее муж, а потом и подруга, которая даже со старой машинкой после тяжелого дня находит силы шить вечером.

Совместными усилиями удалось создать 70 сине-желтых флагов, которые уже передали армейцам. Женщина говорит, что большинство флагов стандартного размера (один метр пять сантиметров на 70-80 сантиметров), но несколько сделала большими — два метра 40 сантиметров на один метр 60 сантиметров.

Очень символично, что именно 18 сентября 1991 Верховная Рада Украины утвердила современный вид украинского флага.

— В сентябре всегда происходят знаковые события. В сентябре наши Вооруженные силы начали контрнаступление и освободили захваченные русскими войсками украинские территории.

А это значит, что наш флаг — это символ победы. Это гордость нации, ее генетический код и ДНК, как и вышиванка, — отмечает волонтер.

Идея пошива флагов состоит в том, чтобы каждый украинец чувствовал свой вклад в победу и понимал его важность. Это как ничто поднимает моральный дух в столь сложной ситуации.

Женщина с первых дней полномасштабной войны присоединилась к волонтерскому движению. А первый флаг сшила после освобождения защитников Азовстали из плена.

Шила со слезами на глазах. Была под впечатлениями и эмоциями, что их освободили, от того, что наши украинские военные, в частности, и беременные женщины, находятся в плену. Это очень тяжело, — делится Людмила.

Военнослужащие благодарны волонтерам и обещают, что сшитые украинские флаги будут развеваться на всех освобожденных территориях.

Волонтеры ежедневно собирают сотни тысяч гривен и закупают тысячи касок, бронежилетов, раций и даже беспилотников, чтобы помогать нашим воинам приблизить победу. Читай, почему украинцам важно донатить.

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