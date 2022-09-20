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Почему я должен донатить? Разве государство не обеспечивает необходимым военных? История волонтера о важности благотворительности

Анастасия Кожушко, региональный журналист программы Вікна-Новини 20 сентября 2022, 13:00
Історія Олени Ротарі: чому українцям важливо донатити

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