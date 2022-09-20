Почему я должен донатить? Разве государство не обеспечивает необходимым военных? История волонтера о важности благотворительности

Идут 209-е сутки героического сопротивления украинского народа против российских захватчиков. Кто-то в рядах ВСУ или терробороны с оружием в руках гонит россиян с оккупированных территорий.

Кто-то лечит наших раненых героев, кто-то ежедневно утром ходит на работу, чтобы платить налоги и донатить на ВСУ.

Волонтеры ежедневно собирают сотни тысяч гривен и закупают тысячи касок, бронежилетов, раций и даже беспилотников, чтобы помогать нашим воинам приблизить победу.

Многие из наших читателей хотя бы раз, но задумывались, почему мы, обычные люди, должны жертвовать средства волонтерам, которые потом закупают все, чего не хватает нашим военным? Неужели государство не в состоянии взять все расходы на себя?

Наше государство действительно не в состоянии взять все расходы на себя, потому что, во-первых, никто не был готов к полномасштабному вторжению войск РФ на территорию нашей страны. Во-вторых, никто не мог подумать, что россияне так безжалостно будут не только уничтожать военную инфраструктуру, а и стирать с лица земли украинские города и села.

Каждый день мы встречаем в соцсетях сборы, например, на автомобили.

На самом деле, машины на линии огня сейчас — как защитные маски во время пандемии коронавируса.

Некоторые успевают прослужить военным лишь несколько часов и превращаются в металлолом, но в то же время они спасают жизни нашим военным, — рассказывает волонтер организации Нехай щастить Елена Ротари.

— Почему волонтеры должны покупать все для армии? Потому что сейчас в армии сражаются не только кадровые военные, но и обычный народ. Этот вопрос задают, кстати, чаще всего. Я отлично помню 2014 год. Тогда ситуация была еще хуже. Ребята шли воевать просто в кроссовках.

Сегодня ситуация лучше, но не идеальна. К примеру, есть большие запросы на форму. Она очень быстро изнашивается и рвется. И как им можно не помочь, если они сегодня защищают нас всех? Сегодня мы уже собираемся приступить к закупке амуниции на зиму. Даже если мы до тех пор не победим, нам еще долгие годы придется защищаться от страны-террориста России, — говорит Елена.

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Очень часто сами военнослужащие обращаются к волонтерам, когда им чего-то не хватает. Запросы от наших защитников поступают очень разные. Те, кто отправляется только на фронт — аптечка, плитоноска, плиты, каска, берцы и т.д. Ребята сами страхуют, если вдруг им что-нибудь не достанется.

Военные части дают запросы побольше — это тепловизоры, квадрокоптеры, запчасти для автомобилей, мини-электростанции.

— Есть запросы по гигиене и белью. Просят также что-нибудь вкусненькое — без этого никак. Когда наши волонтеры собирают ребятам передачу, они всегда думают о том, чем можно порадовать военных из еды. Преимущественно мы закрываем потребности военнослужащих Южного направления (Одесская, Николаевская, Херсонская области), есть и те, кто сейчас находится на Донбассе.

Когда украинцы объединяются, а не тратят свою энергию на бессмысленные споры в социальных сетях или не дают бесполезных советов по освобождению той или иной территории, тогда у нас все отлично получается, — подчеркивает Ротари.

То, как украинцы объединились после 24 февраля, и то, как продолжаем приближать нашу победу, показывает всему миру, что украинский народ непобедим. И уже совсем скоро победа обязательно будет за нами благодаря каждому гражданину нашего государства.

— Мы не сомневаемся ни минуты, что Украина победит. Сбор на народный Байрактар, организованный фондом Сергея Притулы, тому пример. С таким народом мы освободим каждый сантиметр нашей земли. Низкий поклон всем, кто нас защищает, — добавила Елена Ротари.

Волонтеры из Украины и из-за границы объединились, чтобы помогать украинцам в войне. Ранее мы рассказывали, как работают украинские и польские волонтеры в Харькове.

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