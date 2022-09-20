Розповіді
Ексклюзив

Чому я маю донатити? Хіба держава не забезпечує військових необхідним? Розповідь волонтерки про важливість благодійності

Анастасія Кожушко, регіональна кореспондентка програми Вікна-новини 20 Вересня 2022, 13:00
Історія Олени Ротарі: чому українцям важливо донатити

Ексклюзиви
Що таке NFT та як на ньому заробити
Це більше, ніж просто картинки! Розповідаємо детально, що таке NFT та як на ньому заробити
Чому я маю донатити? Хіба держава не забезпечує військових необхідним? Розповідь волонтерки про важливість благодійності
Знецінення, залякування й образи: хто такий аб’юзер простими словами та як розпізнати токсичні стосунки
В Одесі хочуть знести пам'ятник Катерині ІІ. Хто вона така
Пам’ятник розбрату. В Одесі хочуть знести Катерину ІІ: хто вона і що зробила для українського народу
Як дві такси Кокс і Райтер в Дніпрі збирають гроші для ЗСУ
“Собачі сили України” — як дві такси з Дніпра збирають сотні тисяч гривень на допомогу ЗСУ
Дивитись більше

Більше новин
Ігнат Івлєв-Йорк
Важливо розуміти, що я не дарма живу: історія британця, який рятує українців з найгарячіших ділянок фронту
Субсидія для безробітних — як отримати
Субсидія на оплату комунальних послуг для безробітних: як її отримати
Як знецінення травмує дитину: розповідає психолог
Знецінення — одна з форм насильства: Дмитро Карпачов пояснив, як воно травмує дитину
Запоріжжя
Півночі сиділи у ванні, так було страшно: окупанти знов потужно вгатили по Запоріжжю
Дивитись більше

Матеріали по темі

Ігнат Івлєв-Йорк
Важливо розуміти, що я не дарма живу: історія британця, який рятує українців з найгарячіших ділянок фронту
Субсидія для безробітних — як отримати
Субсидія на оплату комунальних послуг для безробітних: як її отримати
Запоріжжя
Півночі сиділи у ванні, так було страшно: окупанти знов потужно вгатили по Запоріжжю
Церковні свята у вересні 2022
Новоліття, Різдво Пресвятої Богородиці та Воздвиження: церковні свята та пости у вересні 2022

Відео
0:02:13
Запоріжжя

Півночі сиділи у ванні, так було страшно: окупанти знов потужно вгатили по Запоріжжю
0:02:32
Полонені громадянами Шрі-Ланки
Виривали нігті та примушували прибирати. Росіяни знущалися з громадян Шрі-Ланки
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 20 вересня: небезпечні напрямки в режимі онлайн
0:04:48
Ситуація на фронті
Міноборони озвучило найпекельніші ділянки фронту. Маляр про першочергові завдання ЗСУ
0:07:11
Похорон королеви Єлизавети II
Похорон королеви Єлизавети II: як прощалась з монархом Велика Британія та увесь світ
Ганна Маляр висловилася про “хороших росіян”
Це наживка — як черв‘ячок на риболовному гачку: Ганна Маляр про “хороших росіян”
0:04:09
Історія пенсіонерки зі звільненої Харківщини про окупацію
Півроку сиділа в погребі без їжі, але дбала не тільки про себе. Історія пенсіонерки з деокупованої Харківщини
0:04:24
Військовополонені жінки — скільки їх у руках росіян
З вагітними немає зв’язку з квітня! Скільки українських жінок у полоні РФ
0:03:25
Як подолати розлуку та налагодити зв'язок між батьком та дитиною
Як подолати розлуку та налагодити зв’язок між батьком та дитиною — поради від Татоhub
Російські військові обстріляли Південноукраїнську АЕС: наслідки обстрілу
300 м до ядерної катастрофи! Окупанти обстріляли Південноукраїнську АЕС
Більше відео
Ігнат Івлєв-Йорк
Читати далі
Важливо розуміти, що я не дарма живу: історія британця, який рятує українців з найгарячіших ділянок фронту
Чому я маю донатити? Хіба держава не забезпечує військових необхідним? Розповідь волонтерки про важливість благодійності
Читати далі
Сховище горить, а на вулиці обстріл: історії маріупольців, яким вдалось врятуватися після трагедії в Драмтеатрі

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь