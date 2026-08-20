Для тебе Війна в Україні

Росія атакувала Житомир реактивними дронами: що відомо про загиблих і поранених

Юлія Хоменко, редакторка сайту 20 Серпня 2026, 12:00 3 хв.
Трагедія у Житомирі: у лікарні померла третя жертва атаки
Фото Facebook

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь