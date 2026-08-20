Росія атакувала Житомир реактивними дронами: що відомо про загиблих і поранених

У Житомирі до трьох зросла кількість загиблих унаслідок російського удару по будівлі обласного управління Нацполіції 19 серпня. Ще 53 людини постраждали

Про поточну ситуацію та наслідки обстрілів у марафоні єдині новини розповів голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Атака на Житомир: що відомо про загиблих та постраждалих

За словами очільника області, медикам не вдалося врятувати одну з постраждалих, яка отримала важкі поранення під час вчорашнього удару по управлінню поліції.

— Дійсно, сьогодні в Житомирі оголошено день жалоби. Вчора, близько третьої години, відбувся цинічний обстріл Головного управління Нацполіції безпосередньо в місті. На превеликий жаль, на сьогоднішній ранок ми змушені констатувати вже третю смерть — у лікарні померла старша оперуповноважена управління стратегічних розслідувань. Лікарі робили все можливе, але поранення виявилися несумісними з життям, — зазначив Віталій Бунечко.

Загальна кількість постраждалих внаслідок вчорашнього теракту сягнула 53 осіб. Серед загиблих — капітан поліції Артем Зубчук та підполковник Юлія Євдокимова.

Ворог не зупинився на вчорашній трагедії. Вже сьогодні, близько 10:00 ранку, Житомирщина знову здригнулася від вибухів. Цього разу під прицілом опинилося будівництво логістичних хабів поблизу міста. Відомо про одного пораненого цивільного — будівельника, який не встиг вчасно дійти до укриття.

Росія вдарила по Житомиру безпілотниками типу Бендероль

Російська армія почала активно застосовувати проти регіону нову розробку — реактивні безпілотники типу Бандероль. Голова ОВА наголосив, що ці дрони мають надвисоку швидкість, що значно скорочує час на реагування.

— Ворог переорієнтувався і б’є по цивільних об’єктах. Ці нові реактивні Шахеди долітають до нас дуже швидко. Тому я вкотре закликаю мешканців: не ігноруйте тривогу! Тільки перебування в укриттях може врятувати життя, — підкреслив Бунечко.

Наразі в області триває перевірка та підготовка додаткових укриттів, зокрема у контексті наближення навчального року.

За даними ДСНС, до 3 осіб збільшилася кількість загиблих внаслідок вчорашньої російської атаки у Житомирі, 53 людини постраждали.

– Рятувальники продовжують працювати на місцях – пожежа ліквідована. Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи: надзвичайники розбирають пошкоджені конструкції та обстежують місце події. До робіт залучені рятувальники-верхолази з Черкащини та Рівненщини, — йдеться в повідомленні.

На місці події фахівцями ДСНС та представниками загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста розгорнуті Пункти надання допомоги. Команда World Central Kitchen забезпечила харчування особового складу.

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