Для тебя Война в Украине

Россия атаковала Житомир реактивными дронами: что известно о погибших и раненых

Юлия Хоменко, редактор сайта 20 августа 2026, 12:00 3 мин.
Трагедия в Житомире: в больнице скончалась третья жертва атаки
Фото Facebook

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь