Россия атаковала Житомир реактивными дронами: что известно о погибших и раненых

В Житомире до трех выросло количество погибших в результате российского удара по зданию областного управления Нацполиции 19 августа. Еще 53 человека пострадали.

О текущей ситуации и последствиях обстрелов в марафоне единственные новости рассказал глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

Атака на Житомир: что известно о погибших и пострадавших

По словам главы области, медикам не удалось спасти одну из пострадавших, которая получила тяжелые ранения во время вчерашнего удара по управлению полиции.

— Действительно, сегодня в Житомире объявлен день траура. Вчера, около трех часов, произошел циничный обстрел Главного управления Нацполиции непосредственно в городе. К огромному сожалению, на сегодняшнее утро мы вынуждены констатировать уже третью смерть — в больнице умерла старший оперуполномоченный управления стратегических расследований. Врачи делали все возможное, но ранения оказались несовместимыми с жизнью, — отметил Виталий Бунечко.

Общее количество пострадавших в результате вчерашнего теракта достигло 53 человек. Среди погибших — капитан полиции Артем Зубчук и подполковник Юлия Евдокимова.

Враг не остановился на вчерашней трагедии. Уже сегодня, около 10:00 утра, Житомирщина снова содрогнулась от взрывов. На этот раз под прицелом оказалось строительство логистических хабов вблизи города. Известно об одном пострадавшем гражданском — строителе, который не успел вовремя дойти до укрытия.

Россия ударила по Житомиру беспилотниками типа Бандероль

Российская армия начала активно применять против региона новую разработку — реактивные беспилотники типа Бандероль. Глава ОВА подчеркнул, что эти дроны имеют сверхвысокую скорость, что значительно сокращает время на реагирование.

— Враг переориентировался и бьет по гражданским объектам. Эти новые реактивные Шахеды долетают до нас очень быстро. Поэтому я в очередной раз призываю жителей: не игнорируйте тревогу! Только пребывание в укрытиях может спасти жизнь, — подчеркнул Бунечко.

В настоящее время в области продолжается проверка и подготовка дополнительных укрытий, в частности в контексте приближения учебного года.

По данным ГСЧС, до 3 человек увеличилось количество погибших в результате вчерашней российской атаки в Житомире, 53 человека пострадали.

– Спасатели продолжают работать на местах – пожар ликвидирован. В настоящее время продолжаются аварийно-восстановительные работы: спасатели разбирают поврежденные конструкции и обследуют место происшествия. К работам привлечены спасатели-высотники из Черкасской и Ровенской областей, — говорится в сообщении.

На месте происшествия специалистами ГСЧС и представителями отряда быстрого реагирования Украинского Красного Креста развернуты Пункты оказания помощи. Команда World Central Kitchen обеспечила питание личного состава.

Напомним, что Россия ударила по Печенегам двумя ракетами: 10 человек погибли, почти 20 пострадали.

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