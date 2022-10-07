Ковчег на колесах: у Дніпрі створили унікальний медичний бронеавтомобіль

Справжній ковчег для військових медиків. Маневровий та прохідний. Дніпровські конструктори на базі БТРа зробили авто, яке може рятувати людей за кілька кілометрів від поля бою.

Надійний стабілізаційний пункт уже незабаром зможе допомагати нашим медикам та пораненим бійцям.

Коли відступають окупанти, вони знищують за собою все можливе, передусім медичну інфраструктуру. Він буде розташовуватися за 10-15 км від передньої лінії, до нього будуть підвозити тяжких. Там, де рахунок іде на хвилини, — пояснює представник благодійного фонду Євген Мироненко.

Бронеавтомобіль має чимало переваг, серед основних — це місткість та надійність. Нині стоїть першочергове завдання зібрати кошти на автомобіль, а долучитися до цього може кожен українець.

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Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, як дев’ятирічний волонтер Данило шиє авоськи та допомагає ЗСУ.