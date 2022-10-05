Шиє екоторбинки та допомагає ЗСУ у свої дев’ять років! Історія маленького волонтера

Дев’ятирічний волонтер із Івано-Франківська закупив 235 пар зимових шкарпеток для військових.

Школяр Данило шиє екоторбинки, а на зібрані від продажу гроші допомагає ЗСУ. Він вміє шити на швейній машині з п’яти рочків. Каже: бабуся навчила.

До виготовлення екоторбинок підходить дуже прискіпливо. Першими покупцями були мама та тато, а потім пішло-поїхало.

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Через соцмережі інформація дійшла й до оптових покупців. Одне з замовлень — одразу 20 торбинок. Разом із бабусею Данило вже пошив їх майже дві сотні.

Тканину на виготовлення небайдужі дають безкоштовно. Купувати доводиться лише декоративні стрічки. Одну торбинку можна придбати за 25 гривень. Але коли покупці дізнаються, до якої справи долучаються, платять набагато більше.

За три тижні хлопчик нашив торбинок майже на п’ять тисяч гривень. За ці гроші уже закупили 235 пар зимових шкарпеток.

— Їм ще холодно, їм треба чогось теплого, куртки, теплі штани, і зокрема шкарпетки, — каже юний волонтер.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про відчайдушного волонтера Владислава Гуртового та пекельне життя в Лисичанську.