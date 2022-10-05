Люди

Шиє екоторбинки та допомагає ЗСУ у свої дев’ять років! Історія маленького волонтера

Ірина Тимчишин 05 Жовтня 2022, 11:45

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