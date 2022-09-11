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Ексклюзив

Від майстра спорту до відчайдушного волонтера — Владислав Гуртовий про пекельне життя в Лисичанську 

Софія Богуцька, регіональна журналістка програми Вікна-новини 11 Вересня 2022, 16:00
Історія 23-річного волонтера з Лисичанська Владислава Гуртового

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