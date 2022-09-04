90% людей відмовлялися допомагати, але він не здався. Історія музиканта, який евакуює людей із гарячих точок

За півроку війни українці продемонстрували, що вони хоробрі, відважні та піклуються про інших. Волонтери, ризикуючи своїм життям, вивозять людей з гарячих точок та доставляють туди гуманітарну допомогу.

Вони неодноразово потрапляють під обстріли, отримують поранення, але не покидають своєї місії. Так само і Влад. Він евакуює людей з Донеччини:

Своїм прикладом хочу показати, як можна допомагати, — розповідає музикант з Дніпра.

Його основний напрямок — Бахмут, він забирає людей з лінії фронту.

Понад місяць тому Кабмін видав розпорядження про обов’язкову евакуацію населення з Донецької області. Тож Влад вирішив приєднатися до цього процесу та допомагати людям. Чоловік ще з початку повномасштабного вторгнення покинув творчість, бо не може передати те, що відчуває зараз. Тож тоді українець почав займатися волонтерством.

Опору й підтримку в цій справі він отримав від Всеукраїнської Асоціації Музичних Подій UAME у межах своєї ініціативи Music Saves UA.

Влад не відразу почав евакуювати українців з лінії фронту, спершу був Харків. Виявилося, що там застрягли й не могли виїхати його друзі. Це наштовхнуло музиканта на думку, що в гарячих точках, людям дуже потрібна допомога.

Дзвонив усім підряд, щоб знайти машину для евакуації та людей, які поїдуть зі мною. 90 % відмовлялись, бо не хотіли ризикувати своїм життям, щоб рятувати інших, — згадує Влад.

Зараз музикант забирає людей з Бахмута та привозить їм гуманітарну допомогу. Його знайомий волонтер розповідає мешканцям про можливість евакуації й направляє їх до Влада. Зазвичай хлопець відвозить людей до Дніпра. Саме там розташований гуманітарний штаб, яким опікуються save.peace.ia.ua та Всеукраїнська Асоціація Музичних Подій UAME.

До кого звернутися, щоб евакуюватися з Донеччини

Якщо ти шукаєш спосіб евакуюватися з Донеччини, зателефонуй за номером 099 045 34 29 до волонтерки Христини. Вона допоможе та скоординує переїзд.

Де можна знайти прихисток після евакуації

Питання розміщення вимушених переселенців у більш безпечних регіонах України можна вирішити, звернувшись до місцевих волонтерів:

село Бакош (Закарпатська область) — Давід Адріен (контакти: 095 621 68 83, adrienndvid1@gmail.com);

село Холмок (Закарпатська область) — Борис Наконечний (контакти: 050 630 35 97, boriszpost@gmail.com);

селище міського типу Лисець (Івано-Франківська область) — Ольга Олейніченко (контакти: 099 050 82 32, miculab.group@gmail.com);

місто Коломия (Івано-Франківська область) — Ольга Олейні та Леся Кобилецька (контакти: 066 534 26 10, lesiakobyletska@gmail.com);

місто Надвірна (Івано-Франківська область) — Христина Драгун (контакти: 063 358 01 82, xrustiapavlechko@gmail.com);

місто Володимир (Волинська область) — Тетяна Тарасюк (контакти: 063 976 13 57, tanya_1111_@ukr.net);

село Луківці (Чернівецька область) — Катерина Стражир (контакти: 097 658 85 80, gromadaeffective@gmail.com);

місто Бердичів (Житомирська область) — Тетяна Кущук (контакти: 068 219 55 61, tetiana.kushchuk@gmail.com);

місто Запоріжжя — Сергій Андрух (контакти: 067 613 39 20, baidary@gmail.com).

Українці завжди допомагають іншим. Раніше ми розповідали історію лікарки Анни Конош, яка рятувала людей з-під Романівського мосту.

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