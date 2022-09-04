90% людей відмовлялися допомагати, але він не здався. Історія музиканта, який евакуює людей із гарячих точок

За півроку війни українці продемонстрували, що вони хоробрі, відважні та піклуються про інших. Волонтери, ризикуючи своїм життям, вивозять людей з гарячих точок та доставляють туди гуманітарну допомогу.
Вони неодноразово потрапляють під обстріли, отримують поранення, але не покидають своєї місії. Так само і Влад. Він евакуює людей з Донеччини:
Своїм прикладом хочу показати, як можна допомагати, — розповідає музикант з Дніпра.
Своїм прикладом хочу показати, як можна допомагати, — розповідає музикант з Дніпра.
Його основний напрямок — Бахмут, він забирає людей з лінії фронту.
Понад місяць тому Кабмін видав розпорядження про обов’язкову евакуацію населення з Донецької області. Тож Влад вирішив приєднатися до цього процесу та допомагати людям. Чоловік ще з початку повномасштабного вторгнення покинув творчість, бо не може передати те, що відчуває зараз. Тож тоді українець почав займатися волонтерством.
Опору й підтримку в цій справі він отримав від Всеукраїнської Асоціації Музичних Подій UAME у межах своєї ініціативи Music Saves UA.
Влад не відразу почав евакуювати українців з лінії фронту, спершу був Харків. Виявилося, що там застрягли й не могли виїхати його друзі. Це наштовхнуло музиканта на думку, що в гарячих точках, людям дуже потрібна допомога.
Дзвонив усім підряд, щоб знайти машину для евакуації та людей, які поїдуть зі мною. 90 % відмовлялись, бо не хотіли ризикувати своїм життям, щоб рятувати інших, — згадує Влад.
Дзвонив усім підряд, щоб знайти машину для евакуації та людей, які поїдуть зі мною. 90 % відмовлялись, бо не хотіли ризикувати своїм життям, щоб рятувати інших, — згадує Влад.
Зараз музикант забирає людей з Бахмута та привозить їм гуманітарну допомогу. Його знайомий волонтер розповідає мешканцям про можливість евакуації й направляє їх до Влада. Зазвичай хлопець відвозить людей до Дніпра. Саме там розташований гуманітарний штаб, яким опікуються save.peace.ia.ua та Всеукраїнська Асоціація Музичних Подій UAME.
Якщо ти шукаєш спосіб евакуюватися з Донеччини, зателефонуй за номером 099 045 34 29 до волонтерки Христини. Вона допоможе та скоординує переїзд.
Питання розміщення вимушених переселенців у більш безпечних регіонах України можна вирішити, звернувшись до місцевих волонтерів:
Українці завжди допомагають іншим. Раніше ми розповідали історію лікарки Анни Конош, яка рятувала людей з-під Романівського мосту.
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