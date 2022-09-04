90% людей отказывались помогать, но он не сдался. История музыканта, который эвакуирует людей из горячих точек

За полгода войны украинцы продемонстрировали, что они храбрые, отважные и заботятся о других. Волонтеры, рискуя своей жизнью, вывозят людей из горячих точек и отправляют туда гуманитарную помощь.
Они неоднократно попадают под обстрелы, получают ранения, но не покидают свою миссию. Так же и Влад. Он эвакуирует людей из Донецкой области:
Своим примером хочу показать, как можно помогать, — рассказывает музыкант из Днепра.
Своим примером хочу показать, как можно помогать, — рассказывает музыкант из Днепра.
Его основное направление — Бахмут, он забирает людей с линии фронта.
Более месяца назад Кабмин объявил об обязательной эвакуации населения из Донецкой области. Так что Влад решил присоединиться к этому процессу и помогать людям. Мужчина еще с начала полномасштабного вторжения покинул творчество, потому что не может передать то, что испытывает сейчас. Тогда украинец начал заниматься волонтерством.
Опору и поддержку в этом делу он получил от Всеукраинской Ассоциации Музыкальных Событий UAME в рамках своей инициативы Music Saves UA.
Влад не сразу начал эвакуировать украинцев с линии фронта, сначала был Харьков. Оказалось, что там застряли и не могли уехать его друзья. Это натолкнуло музыканта на мысль, что в горячих точках людям очень нужна помощь.
Звонил всем подряд, чтобы найти машину для эвакуации и людей, которые уедут со мной. 90% отказывались, потому что не хотели рисковать своей жизнью, чтобы спасать других, — вспоминает Влад.
Звонил всем подряд, чтобы найти машину для эвакуации и людей, которые уедут со мной. 90% отказывались, потому что не хотели рисковать своей жизнью, чтобы спасать других, — вспоминает Влад.
Сейчас музыкант вывозит людей из Бахмута и привозит людям гуманитарную помощь. Его знакомый волонтер рассказывает жителям о возможности эвакуации и направляет их к Владу. Обычно парень везет людей в Днепр. Именно там расположен гуманитарный штаб, которым занимаются save.peace.ia.ua и Всеукраинская Ассоциация Музыкальных Событий UAME.
Если ты ищешь способ эвакуироваться из Донецкой области, позвони по телефону 099 045 34 29 к волонтеру Кристине. Она поможет и скоординирует переезд.
Вопросы размещения вынужденных переселенцев в более безопасных регионах Украины можно решить, обратившись к местным волонтерам:
Украинцы всегда помогают друг другу. Раньше мы рассказывали историю врача Анны Конош, которая спасала людей из-под Романовского моста.
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