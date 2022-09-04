90% людей отказывались помогать, но он не сдался. История музыканта, который эвакуирует людей из горячих точек

За полгода войны украинцы продемонстрировали, что они храбрые, отважные и заботятся о других. Волонтеры, рискуя своей жизнью, вывозят людей из горячих точек и отправляют туда гуманитарную помощь.

Они неоднократно попадают под обстрелы, получают ранения, но не покидают свою миссию. Так же и Влад. Он эвакуирует людей из Донецкой области:

Своим примером хочу показать, как можно помогать, — рассказывает музыкант из Днепра.

Его основное направление — Бахмут, он забирает людей с линии фронта.

Более месяца назад Кабмин объявил об обязательной эвакуации населения из Донецкой области. Так что Влад решил присоединиться к этому процессу и помогать людям. Мужчина еще с начала полномасштабного вторжения покинул творчество, потому что не может передать то, что испытывает сейчас. Тогда украинец начал заниматься волонтерством.

Опору и поддержку в этом делу он получил от Всеукраинской Ассоциации Музыкальных Событий UAME в рамках своей инициативы Music Saves UA.

Влад не сразу начал эвакуировать украинцев с линии фронта, сначала был Харьков. Оказалось, что там застряли и не могли уехать его друзья. Это натолкнуло музыканта на мысль, что в горячих точках людям очень нужна помощь.

Звонил всем подряд, чтобы найти машину для эвакуации и людей, которые уедут со мной. 90% отказывались, потому что не хотели рисковать своей жизнью, чтобы спасать других, — вспоминает Влад.

Сейчас музыкант вывозит людей из Бахмута и привозит людям гуманитарную помощь. Его знакомый волонтер рассказывает жителям о возможности эвакуации и направляет их к Владу. Обычно парень везет людей в Днепр. Именно там расположен гуманитарный штаб, которым занимаются save.peace.ia.ua и Всеукраинская Ассоциация Музыкальных Событий UAME.

К кому обратиться, чтобы эвакуироваться из Донецкой области

Если ты ищешь способ эвакуироваться из Донецкой области, позвони по телефону 099 045 34 29 к волонтеру Кристине. Она поможет и скоординирует переезд.

Где можно найти приют после эвакуации

Вопросы размещения вынужденных переселенцев в более безопасных регионах Украины можно решить, обратившись к местным волонтерам:

село Бакош (Закарпатская область) — Давид Адриен (контакты: 095 621 68 83, adrienndvid1@gmail.com);

село Холмок (Закарпатская область) — Борис Наконечный (контакты: 050 630 35 97, boriszpost@gmail.com);

поселок городского типа Лисец (Ивано-Франковская область) — Ольга Олейниченко (контакты: 099 050 82 32, miculab.group@gmail.com);

город Коломыя (Ивано-Франковская область) — Ольга Олейни и Леся Кобылецкая (контакты: 066 534 26 10, lesiakobyletska@gmail.com);

город Надворная (Ивано-Франковская область) — Кристина Драгун (контакты: 063 358 01 82, xrustiapavlechko@gmail.com);

город Владимир (Волынская область) — Татьяна Тарасюк (контакты: 063 976 13 57, tanya_1111_@ukr.net);

село Луковцы (Черновицкая область) — Екатерина Стражир (контакты: 097 658 85 80, gromadaeffective@gmail.com);

город Бердичев (Житомирская область) — Татьяна Кущук (контакты: 068 219 55 61, tetiana.kushchuk@gmail.com);

город Запорожье — Сергей Андрух (контакты: 067 613 39 20, baidary@gmail.com).

Украинцы всегда помогают друг другу. Раньше мы рассказывали историю врача Анны Конош, которая спасала людей из-под Романовского моста.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!