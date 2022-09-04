Рассказы

90% людей отказывались помогать, но он не сдался. История музыканта, который эвакуирует людей из горячих точек

Богдана Макалюк, редактор сайта 04 сентября 2022, 22:00
Музикант з Дніпра евакуює людей з Донеччини: куди звернутися по допомогу

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