Розповіді

Вивозила літніх людей з-під Романівського мосту та рятувала 54 шпіців — історія лікарки Анни Конош

Вікторія Мельник, редакторка сайту 19 Серпня 2022, 19:00
Анна Конош

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