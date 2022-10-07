Украина

Ковчег на колесах: в Днепре создали уникальный медицинский бронеавтомобиль

Кристина Венгеляускайте 08 октября 2022, 00:00

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