Ковчег на колесах: в Днепре создали уникальный медицинский бронеавтомобиль

Настоящий ковчег для военных медиков. Манёвренный и проходной. Днепровские конструкторы на базе БТР создали авто, которое может спасать людей в нескольких километрах от поля боя.

Надежный стабилизационный пункт уже в скором времени может помогать нашим медикам и раненым бойцам.

Когда отступают оккупанты, они уничтожают за собой все возможное, в первую очередь медицинскую инфраструктуру. Он будет находится в 10-15 км от передней линии, к нему будут подвозить тяжелых. Там, где счет идет на минуты, — объясняет представитель благотворительного фонда Евгений Мироненко.

Бронеавтомобиль имеет немало преимуществ, среди основных — емкость и надежность. Сейчас стоит первоочередная задача собрать деньги на автомобиль, а присоединиться к этому может каждый украинец.

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Напомним, что ранее мы рассказывали о том, как девятилетний волонтер Даниил шьет авоськи и помогает ВСУ.