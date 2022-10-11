Авторские ножи, печки и обереги! Кузня в Днепре работает на нужды фронта

До полномасштабного российского вторжения днепровские кузнецы, известные на всю Украину, устраивали фестивали, куда съезжались мастера со всех уголков страны, а теперь — куют победу.

Авторские ножи, приборы для наблюдательных пунктов, печи, ремни и обереги. Уже седьмой месяц мастера постоянно работают в тылу, приближая победу.

Работа не прекращается ни в день. С февраля днепровские кузнецы переформатировались и работают на нужды фронта. Впереди морозы, и в короткие сроки нужно наладить производство печей.

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С первого дня полномасштабной войны кузнецы закрывают поступающие от военных запросы с фронта. Например, из пластика и труб сделали более 300 перископов для разведки.

Выковывают и особые памятные изделия, такие как ремни с самыми главными словами: “Слава Украине”. А еще авторские ножи. Говорят, что это их уникальная разработка.

Также в кузнице виднеется фигура под названием Сердце героям Азова, 1,5 м в высоту и весом более 100 кг. Металлическую скульптуру изготовили по заказу матерей, жен и детей погибших военных, чтобы почтить память о несокрушимых защитниках Мариуполя.

Помогать родной стране можно по-разному: защищать на фронте, волонтерить, донатить, рассказывать правду о войне. Каждый может выбрать себе занятие по душе. Читай историю волонтера из Житомира, которая создает украинские флаги и передает их армейцам.

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