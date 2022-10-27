От свадебной обуви к берцам — как перепрофилировалось предприятие из Хмельницкого

Во время войны украинский бизнес становится на военные рельсы. Небольшое предприятие из Хмельницкого на протяжении семи лет шило только эксклюзивные туфли, босоножки и сапоги.

Но сейчас оно берется за изготовление тактической обуви, понимая военные нужды страны.

Каждый месяц эта небольшая мастерская платит до 30 тысяч гривен налогов. А поэтому в новом деле решила заручиться помощью государственной программы єПідтримка, чтобы не останавливать и не перестраивать производство.

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Получили за свой проект максимальную сумму — 250 тысяч гривен. За эти деньги уже закупили материал для берцев и ждут специальные машины для их пошива.

Возвращать заем государству будут готовой продукцией и собственными налогами в течение трех лет, чтобы экономика страны продолжала работать.

Сейчас на производстве семь мастеров по пошиву обуви. Благодаря государственной помощи примут еще двух работников.

Кроме берцев, предприятие планирует также создавать кожаную обувь для военных, потерявших конечности. Для новой продукции уже разрабатывают отдельный сайт и на полную готовятся к работе уже через несколько недель.

Главное фото: Армия.Inform

До полномасштабного российского вторжения днепровские кузнецы, известные на всю Украину, устраивали фестивали. Сейчас они куют победу. Смотри, как кузница в Днепре работает на нужды фронта.

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