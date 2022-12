Від білизни до зимового одягу: у Києві представили військову форму для жінок

Якщо колись давно жінки могли бачити себе у формі лише у мріях, то тепер це стає реальністю. В Україні створили уніфіковану військову форму. Її вже представили в Києві на заході заході Women of Ukraine – Heroes of the World 21 грудня.

Процесом займались два проекти — Олени Зеленської під назвою Безбар’єрність та Arm Women Now від Ірини Никорак.

Ініціативи працювали разом, щоб проаналізувати досвід створення жіночої військової форми в інших країнах та створити такий одяг, що буде комфортно носити захисницям.

Зокрема, це штани, кітелі та навіть тактична білизна, які було розроблено за зразком форми американських військовослужбовиць.

Крім того, Arm Women Now розпочали виробництво футболок, тактичних сорочок, термобілизни та теплого зимового одягу.

Таке виробництво дуже необхідне, оскільки чоловічу форму жінкам часто доводиться перешивати або намагатися пристосувати її вже в польових умовах. Ці незручності можуть принести проблеми як захисниці, так і її побратимам.

Кошти на виробництво жіночої форми волонтери збирали власноруч і вже мають 400 тис. грн, щоб пошити 300 комплектів військової форми для жінок.

Якщо ж форма гарно покаже себе у польових умовах, то Міністерство оборони зможе затвердити єдиний стандарт жіночої військової форми та виділить на неї кошти з бюджету.

