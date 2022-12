От белья до зимней одежды: в Киеве представили военную форму для женщин

Если когда-то давно женщины могли видеть себя в форме только в мечтах, то теперь это становится реальностью. В Украине была создана унифицированную военная форма. Ее уже представили в Киеве на мероприятии мероприятии Women of Ukraine – Heroes of the World 21 декабря.

Этим процессом занимались два проекта — Елены Зеленской под названием Безбар’єрність и Arm Women Now от Ирины Никорак.

Инициативы работали вместе, чтобы проанализировать опыт создания женской военной формы в других странах и создать такую одежду, которую будет комфортно носить защитницам.

Это, в том числе, штаны, кители и даже тактическое белье, разработанные по образцу формы американских военнослужащих.

Кроме того, Arm Women Now приступило к производству футболок, тактических рубашек, термобелья и теплой зимней одежды.

Такое производство просто необходимо, поскольку мужскую форму женщинам часто приходится перешивать или пытаться приспособить ее уже в полевых условиях. Эти неудобства могут доставить проблемы как защитнице, так и ее товарищам.

Средства на производство женской формы волонтеры собирали сами и уже имеют 400 тыс. грн, чтобы сшить 300 комплектов военной формы для женщин.

Если же форма хорошо покажет себя в полевых условиях, то Министерство обороны сможет утвердить единый стандарт женской военной формы и выделит на нее средства из бюджета.

