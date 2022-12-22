Украина

Россияне уничтожают город до тла всем вооружением! Какая ситуация в Бахмуте сегодня

Богдана Макалюк, редактор сайта 22 декабря 2022, 14:00
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