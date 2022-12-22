Россияне уничтожают город до тла всем вооружением! Какая ситуация в Бахмуте сегодня

Бахмут — крепость Украины. Враг сосредотачивает там свои силы и бросает туда все больше военных. Этот город остается одной из самых горячих точек фронта. Украинские воины, защищающие Бахмут, — настоящие герои.

Несмотря на все попытки врага захватить город, наши военные держат оборону и разрушают планы оккупантов. Недавно президент Украины Владимир Зеленский посетил Бахмут, чтобы поблагодарить украинских героев и вручить награды.

От обороны Бахмута зависит дальнейший ход войны. Пресс-офицер бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины Харитин Старский и офицер батальона СВОБОДА четвертой бригады НГУ Андрей Ильенко рассказали Вадиму Карпьяку, какая сейчас ситуация в Бахмуте и что будет дальше.

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Старский рассказывает, что Национальная гвардия сражается на уровне со своими собратьями из Вооруженных сил и других ведомств сектора обороны и безопасности. Он отметил, что бойцы НГУ в Бахмуте, наверное, как и все украинцы, будут праздновать юбилей в потерях ВС РФ. Однако праздновать они могут, увеличивая цифру.

— Сейчас солдаты говорят между собой о том, что Бахмут необходимо удержать. Ведь в последнее время враг перешел к своей типичной тактике.

Когда они не могут взять город, оккупанты начинают стирать его с лица земли артиллерией.

У них такая сейчас тактика — разрушить все своей артиллерией, авиацией, ракетами. Потом, когда у нас не будет возможности зацепиться, зайти в город, — рассказывает Харитин Старский.

По его словам, украинские военные в Бахмуте ощущают поддержку народа. До них пытаются доносить эту информацию.

— Наша работа сейчас состоит в том, чтобы их всячески поддержать: помощью, информационно, морально. Чтобы они чувствовали, что вся Украина и другие поддерживающие нас страны болеют за них, — отметил Старский.

Андрей Ильенко рассказал, как прошла ночь для украинских военных в районе Бахмута. По его словам, дни и ночи всегда напряженные. Сейчас ситуация хоть и сложная, однако контролируемая всеми силовыми подразделениями, защищающими крепость Бахмут.

Враг не оставляет попыток штурмовать наши позиции и совершать продвижение, идут очень интенсивные бои. Однако россияне получают отпор и не могут реализовать свои планы, они несут большие потери, — говорит Ильенко.

Он рассказывает, что в городе до сих пор остается мирное население. Украинские власти и военные просят людей эвакуироваться, ведь продолжаются хаотические обстрелы.

Ранее мы рассказывали историю воинов интернационального легиона о борьбе за Бахмут.

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Фото: Getty Images