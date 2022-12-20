Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно лично посещал освобожденные территории и участвовал в поднятии государственного флага. Сегодня, 20 декабря, Владимир Зеленский совершил визит в самую горячую точку фронта — Бахмут.

Заместитель министра обороны Анна Маляр и представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказали о визите президента Владимира Зеленского в Бахмут и награждении военных.

Сегодня в Украине 300 дней великой войны. Президент Украины в Бахмуте награждал наших лучших защитников, которые обороняют нашу восточную крепость.

Основные силы врага сконцентрированы там, но у него ничего не выходит. Наши военные крепко держат Бахмут, и враг не может захватить этот город, — сказала Маляр.

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Сергей Череватый отметил, что из каждого подразделения старались наградить военного, однако подробную информацию не разглашают в целях безопасности.

Он говорит, что никто до последнего не знал о визите президента, эмоции военных нельзя передать словами.

— Это была палитра мощных эмоций, какие только могут быть! Когда лидер твоей страны, в отличие от скрывающегося лидера враждебной страны, приезжает на передовую. Когда рядом выстрелы, но он жмет руки, говорит вдохновляющие слова и показывает Украине и всему миру, что Бахмут был и будет украинской землей, — сказал он.

Череватый добавил, что Зеленскому также вручили украинский флаг из Бахмута для передачи нашим партнерам.

Зеленский в Бахмуте: видео

Зеленский в Бахмуте: фото

Впоследствии в телеграмм-канале президента появились фото из поездки в Бахмут.

Крепость Бахмут. Наши. Непокорные перед врагом. Которые своей храбростью доказывают, что мы выстоим и своего не отдадим, — написал Зеленский.

Украина гордится вами. Я горжусь! Спасибо за мужество, стойкость и крепость, которую демонстрируете в отражении вражеских атак.

Зеленский в Бахмуте! Что президент делал в горячей точке фронта и подробности визита / 5 Фотографий

Спикер президента Сергей Никифоров подчеркнул, что президент уже уехал из города.

Ранее мы рассказывали историю воинов интернационального легиона о борьбе за Бахмут.

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