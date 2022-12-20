Украина

Зеленский в Бахмуте! Что президент делал в горячей точке фронта и подробности визита

Богдана Макалюк, редактор сайта 20 декабря 2022, 13:45

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