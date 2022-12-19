День Святого Николая. Бахмут. История одного “праздника” в эпицентре войны

Здесь понимают друг друга уже с полуслова. Бахмутские врачи работают как один сложенный механизм, который в аде войны спасает души и тела защитников нашей свободы.

Сегодня День Святого Николая. Вот как этот день прошел среди медиков стабилизационного пункта на Бахмутском направлении.

Утром по рации передают готовиться: идет артиллерийское сражение. Есть раненые.

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Когда эвакуационная машина направляется к пункту, ее ожидают как медики, так и фотографы — Константин и Влада Либеровы, которые и поделились этой историей с украинцами.

– С Николаем! – говорит улыбающийся медик с бородой и шапочке Санта Клауса и угощает нас конфетами. – Сегодня и на Новый год буду работать в этой шапочке, и никак иначе!

Подъезжает автомобиль. Двое ребят контужены, но передвигаются сами. Врачи немного выдыхают: этих прокапать и можно направлять в больницу.

Проходит час, и еще в одной машине медиков ждет новый вызов — бой при жизни бойца с тяжелым ранением в живот.

Он теряет сознание, пока врачи в несколько рук в маленькой операционной принимают срочные меры, чтобы стабилизировать парня.

“Санта” склоняется над раненым. Интересно, видит ли он своего спасителя в забавной шапочке, запомнит ли кто его спасал?

Когда медики стабилизируют состояние парня и отправят его в больницу, впереди снова ждет неизвестность. Выживет ли он?

Но времени на раздумья не остается. Парня уже везут навстречу его судьбе на операционном столе у профильного хирурга. А один из спасателей с красным головным убором продолжает угощать всех конфетами и вести борьбу со смертью.

Теперь люди в Бахмуте не живут, а больше выживают в этой упорной борьбе — для врага бессмысленной за территорию, для защитников — за жизнь и свободу будущих поколений. Читай историю воинов интернационального легиона о борьбе за Бахмут и свободе мира.