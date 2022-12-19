Рассказы

День Святого Николая. Бахмут. История одного “праздника” в эпицентре войны

Даниэла Долотова, редактор сайта 19 декабря 2022, 20:30
День Святого Миколая у Бахмуті
Фото: Getty Images

Больше новостей
Пожарная безопасность
Спасет тебе жизнь: несколько советов по пожарной безопасности на дому, когда выключают электроэнергию
Вихідні дні на Новий рік 2023: чи будуть в українців вихідні
Будут ли украинцы отдыхать на Новый год — выходные в декабре
Орлан
Сокрушительное расследование о российском комплексе Орлан. Что стало известно и как лишить Россию критических компонентов
подарунок на новий рік
Праздник приближается! Что подарить друзьям на Новый год: список
Смотреть больше

Материалы по теме

Вихідні дні на Новий рік 2023: чи будуть в українців вихідні
Будут ли украинцы отдыхать на Новый год — выходные в декабре
Орлан
Сокрушительное расследование о российском комплексе Орлан. Что стало известно и как лишить Россию критических компонентов
Будував літаки, а життя змусило збивати — історія Олександра Савченка
От авиаинженера до военного. История Александра Савченко, отдавшего свою жизнь за Украину
Мирні жителі зі сльозами на очах згадують удар по Київщині
Думала, что родителей уже нет! Мирные жители со слезами на глазах вспоминают удар по Киевской области

Видео
0:03:48
Мирні жителі зі сльозами на очах згадують удар по Київщині

Думала, что родителей уже нет! Мирные жители со слезами на глазах вспоминают удар по Киевской области
0:03:54
Як тримається Бахмут — найгарячіша точка східного фронту
За один штурм 20-30 двухсотых: как держится Бахмут — самая горячая точка фронта
0:01:11
Вибухи у києві зараз
Взрывы в Киеве сегодня: что известно о прилетах в столице
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 19 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
Міжнародний день мігрантів: статистика та причини міграції
Международный день мигрантов: статистика, причины и как привыкнуть к новой стране
0:12:52
Звільнення Криму: яке ключове місто у поверненні півострова
Ключевой город для освобождения Крыма и чего ждать на поле боя зимой — Грабский о потугах россиян
Україна повернула 20 дітей, яких незаконно вивезли до Росії
20 спасенных сердечек! Рискованная операция по возвращению детей, незаконно вывезенных в Россию
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 18 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
Що таке нацизм і як росіяни маніпулюють з націоналізмом
Что такое нацизм и как россияне манипулируют с национализмом
0:01:57
Перехваченные разговоры
Отправляют на передовую за дезертирство и ожидают второй волны мобилизации: перехваченные разговоры оккупантов
Больше видео
Орлан
Читать дальше
Сокрушительное расследование о российском комплексе Орлан. Что стало известно и как лишить Россию критических компонентов

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь