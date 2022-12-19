Розповіді

День Святого Миколая. Бахмут. Історія одного “свята” в епіцентрі війни

Даніела Долотова, редакторка сайту 19 Грудня 2022, 20:30
День Святого Миколая у Бахмуті
Фото: Getty Images

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