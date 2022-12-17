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Там вже немає чому горіти — все зруйновано: історія воїнів інтернаціонального легіону про боротьбу за Бахмут і свободу світу

Даніела Долотова, редакторка сайту 17 Грудня 2022, 17:00
Історія воїнів іноземного легіону
Фото: Getty Images

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