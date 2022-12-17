Рассказы

Там уже нечему гореть — все разрушено: история воинов интернационального легиона о борьбе за Бахмут и свободе мира

Даниэла Долотова, редактор сайта 17 декабря 2022, 17:00
Історія воїнів іноземного легіону
Фото: Getty Images

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