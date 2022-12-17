Там уже нечему гореть — все разрушено: история воинов интернационального легиона о борьбе за Бахмут и свободе мира

Долгая ночь в Бахмуте только начиналась. Именно темное время суток российские оккупанты выбирают чаще всего для своих штурмов и массированных обстрелов, поэтому украинские военные всегда должны быть готовы.

Вместе с ними город защищает небольшая команда во главе с 29-летним американским военным на псевдо Вульф (в переводе с английского — Волк, — ред.). В прошлом он был морским пехотинцем в войсках США, а теперь — защитник Украины.

Мужчина мимоходом рассказывает журналистам The New York Times, как этой ночью с собратьями будет глазами Украины в битве за город.

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Сегодня рабочим местом бойцов интернационального легиона, в который входит Вульф и его команда, стала старая покинуть квартира советских времен.

Казалось, что раньше в ней жила небольшая семья — в углу одной комнаты стояла детская кроватка. И это все, что напоминало еще о бывших хозяевах. Дверь в дом была сломана, балкон разбит снарядами, а крыша протекала, в результате чего начали отслаиваться обои.

Теперь в Бахмуте люди не живут, а скорее выживают в этой упорной борьбе — для врага бессмысленной, за территорию, для защитников — за жизнь и свободу будущих поколений.

Вульф это понимает и подтверждает собственное решение каждым движением, его собратья тоже. Мужчины тоже приехали из разных стран, чтобы защищать цивилизованный демократический мир и справедливость в нем.

Практически у всех есть позывные, связанные с названиями животных. Канадец Медведь, или британец Дог (в переводе с английского — Пес, — ред.). Отличается только их переводчик — украинец из Харькова, которого здесь называют Попов. Это тоже его позывной.

Раньше иностранцев опасались в городе. Особенно когда они еще и вооружены. Нельзя сказать, что сейчас стало проще общаться местными — просто 70-тысячный город практически опустошен. В нем теперь пытаются выжить около нескольких тысяч мирных жителей.

Без каких-либо средств к существованию, воды отопления или света. Днем они ищут способ выжить, а ночью наблюдают, как очередной вражеский обстрел уничтожает то, что и так уже давно разрушено.

Там уже нечему гореть — все разрушено, — говорит один из членов команды Вульфа.

Защитники постоянно наблюдают за тем, как красные точки в их приборах то пытаются начать наступление, то просто суетятся, чтобы произвести очередной выстрел. А еще — оккупанты довольно часто запускают беспилотники для разведки. Ребята Вульфа отмечают, что иначе враг и не смог бы вести обстрелы.

Сами же военные интернационального легиона приступают к работе по обустройству и определению координат. Медведь начинает осматривать горизонт тепловизором, пока Попов пытается обуздать одну из антенн от Starlink, чтобы она начала работать.

Этой ночью слишком густые облака, что мешает поймать связь даже этой чудо-машине, поэтому мужчина прибегает к более традиционному решению в наших широтах искать связь методом испытания.

Просто поднимается чуть повыше на балкон, прикрываясь, чтобы с враждебных позиций его не заметили. Затем осторожно двигается, чтобы поймать хоть какой-то сигнал.

В то же время Дог включает свой планшет, заворачивается вместе с ним в шарф, чтобы свет не выдал его положение и считывает координаты вражеских войск. На этот раз удалось вычислить положения двух грузовиков оккупантов, о которых Попов успел передать информацию украинским артиллеристам.

Пока ночью подбирается все ближе к городу, украинские защитники продолжают отбивать атаки российских оккупантов. Из изуродованной квартиры команде Вульфа хорошо видно, как в одной стороне небо освещается только взрывами ракет, а где-то обстрелом вражеских Градов.

В одной части города идут бои здание на здание, где-то атаки, а где-то контратаки. В этой хаотической симфонии войны четко можно услышать дверь тишины чувств, отходящих здесь на задний план.

И пока в очередной раз небо разрывается взрывами, наша борьба за свободу продолжается. Ожесточенная и беспощадная, как и много лет назад во времена Второй мировой войны народы боролись со всемирным злом. Но на этот раз мы надеемся, что все же эта битва будет для нас не только победной, но и последней.

Каждый гражданский в Бахмуте имеет свой ответ на вопрос, почему он или она не покидает родной город. Однако чаще всего можно услышать риторическое: “Как покинуть свой дом?” Читай, как украинцы выживают в Бахмуте.

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