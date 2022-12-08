Спасает десятки бойцов каждый день: сосудистый хирург о работе в стабпункте, Бахмуте и спасении девочки

Медики на фронте делают невероятные вещи. То, как они спасают жизни военных, иногда даже почти без ничего, просто удивляет. Уважение и благодарность к ним увеличивается в несколько раз.

Сегодня мы расскажем о Дмитрии Андрощуке с позывным Данте, он — военный сосудистый хирург. Он не только спасает жизни других, но и учит, как это делать.

Мужчина был руководителем крупнейшей в Украине структурной группы 44-го Учебного центра по тактической медицине и домедицинской подготовки. После полномасштабного вторжения стал начмедом добровольческого батальона Госпитальеры.

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Сейчас он еще параллельно работает как старший офицер группы на полевом стабилизационном пункте, с сентября был мобилизирован в ВСУ как сосудистый хирург. Свою историю о спасении военных, ситуации в Бахмуте и спасении девочки он рассказал ТСН.ua.

Об условиях, в которых спасал бойцов

Борьба с Дмитрием началась еще девять лет назад. Тогда он участвовал в Революции Достоинства. Сейчас каждый день спасает десятки военных в стабилизационных пунктах. Там предоставляют минимальные хирургически-анастезиологические вещи, которые могут спасти жизнь военного, пока он доедет в ближайшую больницу или госпиталь.

Мужчина ранее эвакуировал бойцов с поля боя, но сейчас, говорит, чувствует себя наиболее полезным в стабпункте. Рассказывает, что работать приходилось в разных условиях. Спасать жизни приходилось и в помещениях, где было всего три металлических стола, а также с комфортными условиями и Starlink.

Сейчас Дмитрий говорит, что имеет удовлетворительные условия для работы.

— Мы принесли электробойлер, и есть теплая вода. Свет здесь есть сейчас. Часто исчезает, но у нас есть генератор. По крайней мере, наша операционная снабжена светом. Иногда были проблемы с генератором, то работали над этим, — делится врач.

Говорит, что в свободное время медики пытаются отдохнуть. Бывает так, что за ночь можно поспать только час или 20 минут между ранеными. Ночью больше работы, поспать есть возможность утром.

О ранениях бойцов

Дмитрий рассказывает: иногда возникает ощущение, что над нашими воинами летают ангелы-хранители.

— Мне привезли двоих бойцов, очень похожие друг на друга ранения.

Первому пуля прилетела и застряла в скуле, а другому — в том же участке прилетел и застрял обломок.

Очень часто бывает такое, что обломок прошивает руку или ногу и не затрагивает ни одного сосуда или кости, — рассказывает он.

Однако отмечает, что не всем так везет. Однажды в стабпункт привезли троих военных с ранениями в грудную клетку. Выжили только двое, один погиб от потери крови.

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О Бахмуте

Последние пять месяцев Дмитрий находился под Бахмутом. Говорит, что это всегда было тяжелое направление, почему внимание стали уделять только сейчас?

По словам медика, россияне бросали профессиональных контрактников, которые четко знали, что идут убивать. Также говорит, что попадаются те, кто пришел на войну заработать деньги.

Но оккупанты терпят на этом направлении значительные потери, они не спасают своих раненых.

— Каждый неудачный их штурм означает, что у них большинство штурмовавших пали от пуль наших защитников.

Как показывает практика, они не пытаются спасать своих солдат. В большинстве случаев они их бросают прямо на поле боя и отступают на позиции.

Им проще этих раненых покинуть, рассказать разные мифы, а не то, что шло 100 человек, а, условно, десять человек в окопе перебило половину этой сотни, — объясняет Дмитрий.

Оккупанты также неоднократно доказывали свой цинизм и жестокость, подло нападая на медиков. Во время одной из эвакуаций раненого россияне обстреляли из миномета двух медиков. Военному удалось выжить. Медики, к сожалению, погибли.

Однажды атаковали группу госпитальеров беспилотниками. Дмитрий говорит, что медики едва не погибли, он получил контузию.

О спасении восьмилетней девочки

Российские военные обстреливают мирное население, люди получают ранения. Однажды Дмитрий спасал восьмилетнюю девочку. Все за нее волновались, ведь у нее маленькие сосуды, сложно было делать операцию.

Девочка помогала по хозяйству родителям, когда прилетела российская мина, и обломком стекла ей повредило руку. К медикам ее принес отец, который умолял спасти дочь.

— Я никогда не забуду эту маленькую девочку. Мне дали этого ребенка, и я решил спасти ему сосуд. На полевом стабпункте провел эту сосудистую операцию. Самое сложное — это в конце отпустить пальцы.

Вся команда замерла, будет ли пульсация, не вытекает ли кровь, но пошла сосудистая пульсация. Выдохнули, — делится воспоминаниями Дмитрий.

Девочка ходила на перевязки в стабпункт. Во время последней встречи подарила Дмитрию икону Святого Николая, которая сейчас стоит у медика дома.

Относительно военных Данте отмечает, что они защищают страну в крайне тяжелых условиях, и есть определенная часть с психоэмоциональным стрессом. Это временные расстройства, и к этому следует относиться с пониманием.

Советы мирному населению

Дмитрий считает, что сейчас Украина лучше подготовлена к войне, чем в 2014 году. Советует всем пройти курсы неотложной медицинской помощи и научиться пользоваться оружием.

Эти знания нужны не для общего развития, это жизненно необходимые вещи.

— Я считаю, жизненно необходимо для воюющей страны уметь пользоваться оружием. Как минимум, понимать, что такое оружие, и понимать, как оно стреляет, как за ним ухаживать, — рекомендует боевой медик.

Воевать пошли люди разных профессий, ведь они понимают, что сейчас нужно отразить врага. Ранее мы рассказывали историю психолога Ирины, которая воюет на передовой.

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Фото: Юлия Кочетова, из архива Дмитрия Андрощука