Рассказы

Спасает десятки бойцов каждый день: сосудистый хирург о работе в стабпункте, Бахмуте и спасении девочки

Богдана Макалюк, редактор сайта 08 декабря 2022, 14:00
Дмитро Андрощук: судинний хірург про порятунок бійців на війні

Больше новостей
Ялинка
Когда ставить елку к Новому году 2023: народные поверья и удачные даты
Лікування зубів
Кариес, пульпит, периодонтит — рассказываем, как снять зубную боль в домашних условиях
Сирники з апельсиновим соусом рецепт
Сырники с апельсиновым соусом — рецепт от судьи МастерШеф и фуд-блогера
Karaya
Стал героем Украины! История военного летчика с позывным Karaya, который неутомимо защищает украинское небо
Смотреть больше

Материалы по теме

Karaya
Стал героем Украины! История военного летчика с позывным Karaya, который неутомимо защищает украинское небо
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
Алексей Резников
Это революция в армии: Резников об украинском вооружении и военных инициативах
Обогреватели
Отставь одеяла: как сделать обогреватель своими руками без электричества

Видео
Алексей Резников

Это революция в армии: Резников об украинском вооружении и военных инициативах
0:21:39
Ціна на продукти перед Новим роком: на що варто очікувати збільшення цін українцям
Идти за покупками к новогоднему столу уже сейчас? Что будет с ценами на продукты до конца года
0:02:45
Сталеві полотна - виставка воєнного мистецтва
Стальные полотна: как уничтоженная российская техника переродилась в произведения искусства
0:04:41
Щедрик в США
Мир в восторге: украинский Щедрик прозвучал в Нью-Йорке
0:02:45
Высокополье
За полчаса упало 35 снарядов! Истории жителей Высокополья об оккупации
Карта бойових дій в Україні 08.12.2022 онлайн
Актуальная карта боевых действий в Украине 8 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:03:20
журналист попал под обстрел
Съемочная группа ICTV попала под обстрел — последствия атаки оккупантов
0:03:40
реабілітація військових в Ужгороді
Заново учат сидеть, ходить и заботиться о себе! В Ужгороде бесплатно реабилитируют воинов
0:05:07
Як працюють енергетики та рятувальники після ракетних ударів
Настоящих героев хорошо видно в темные времена! Как работают спасатели и энергетики после ракетных обстрелов
Обстріл Курахового 7 грудня
Курахово под огнем, восьмеро погибших: все, что известно на данный момент об обстреле города
Больше видео
Karaya
Читать дальше
Стал героем Украины! История военного летчика с позывным Karaya, который неутомимо защищает украинское небо
Орыся
Читать дальше
Госпитальеры работают в полной темноте: будни парамедика Орыси на фронте

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь