Госпитальеры работают в полной темноте: будни парамедика Орыси на фронте

Парамедики на передовой стали для россиян целью номер один. Их работа — опасна, на грани жизни и смерти, но от них зависит жизнь сотен бойцов украинской армии.

Парамедик Орыся — доброволец в батальоне Госпитальеры. В интервью ТСН она рассказала о настоящей цене украинской независимости, когда каждая эвакуация — это что-то страшное.

До войны у девушки была вполне привычная жизнь: училась в УКУ, проходила там медицинские курсы добровольца. Именно это подтолкнуло ее впоследствии отправиться на фронт. Но сначала Орыся волонтерила во Львове: помогала беженцам. А уже со временем пошла на службу в Госпитальеры.

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Я не могу сидеть здесь, если у меня есть навыки парамедика. Я думаю, сейчас каждый должен делать то, что он умеет.

Сейчас парамедик работает на горячих направлениях боевых действий. Недавно вернулась из-под Бахмута, была и под Песками.

— Сейчас у военных меньше пулевых ранений. Как правило, осколочные или взрывные ранения, потому что враг уже бьет из артиллерии, — рассказывает Орыся.

Работа парамедика на передовой

Их основная задача — как можно быстрее вывезти раненого из опасной зоны. О вызове парамедики узнают через рацию и сразу выезжают за ранеными, которых эвакуируют в стабпункт. Там можно стабилизировать бойца, а уже после этого везти в больницу. По словам Орыси, стабпункты не похожи на больницы — там раненый может провести где-то десять минут.

Они работают “двойками”: парамедик и водитель, еще один парамедик и водитель. Таким образом удавалось забирать больше раненых.

— Во время последних ротаций мы ездили на пикапе, и надо было очень быстро забрать бойца и остановить кровь. Это все происходит уже по дороге, если есть врач, — рассказывает парамедик.

Самые сложные для парамедиков ночные эвакуации, когда нельзя включать вообще никакой свет — ни часы, ни магнитофоны. Для таких выездов очень нужны тепловизоры, которых нашим медикам не хватает.

Личные неудобства, такие как отсутствие ванны или тепла, Орыся вообще не считает проблемой. Вспоминает, что когда-то она была пластункой, поэтому к таким условиям привыкла. Признает: сейчас это очень помогает ей на передовой. Потому что ситуации бывают разные — можешь поймать Wi-Fi, а можешь не найти туалет, и находить решение приходится очень быстро.

Женщины в армии: как подготовиться?

Орыся говорит, что в украинском войске женщина уже не воспринимается как что-то странное. На самом деле для Госпитальеров это вообще обыденность.

У нас в батальоне примерно половина — мужчины и половина — женщины.

— У меня водитель может приготовить мне поесть и убрать, а могу я. И это нормально. На войне нет мужчины-женщины, а есть собратья, и все равны, — делится парамедик.

Но, конечно, есть такая тенденция, что мужчины оберегают женщин на фронте. Сама Орыся признается: часто мужчины могут сказать, что военная нужна в более безопасном месте.

Если женщина хочет пойти на фронт, то это решение нужно принимать рационально, а не эмоционально, — заключает Орыся.

— После того как ты подпишешь контракт, уже не сможешь вернуться назад. Так что подготовься к тому, что будет сложно.

Также твоя подготовка должна зависеть и от должности, на которую ты претендуешь. Ранее мы писали полезные советы для женщин, которые планируют вступать в ряды ВСУ: читай их в материале.

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