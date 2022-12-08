Розповіді

Госпітальєри працюють у повній темряві: будні парамедикині Орисі на фронті

Вікторія Мельник, редакторка сайту 08 Грудня 2022, 11:00
Орися
Фото: Instagram

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