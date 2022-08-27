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Як підготуватися до армії: girl edition. Про що подбати та як повідомити сім’ї

Вікторія Мельник, редакторка сайту 27 Серпня 2022, 15:00
Як жінці підготуватися до армії
Фото: Depositphotos, Facebook

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