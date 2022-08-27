Як підготуватися до армії: girl edition. Про що подбати та як повідомити сім’ї

Топ-темою цих тижнів сміливо можна назвати військовий облік жінок та міфи навколо нього. Вперше наказ про військовий облік жінок, що мають професію, споріднену із 14 військово-обліковими професіями, був ухвалений 11 жовтня 2021 року. Згодом були внесені деякі правки від 7 лютого цього року.

Військовий експерт Олег Жданов повідомив про перенесення створення реєстру військовозобов’язаних жінок на січень 2023 року.

Зараз ЗСУ налічують близько 38 тисяч військовослужбовиць, а ще 12 тисяч цивільних жінок приєдналися до лав ЗСУ після початку повномасштабної війни — такі дані озвучила Ганна Маляр під час участі у Другому міжнародному Саміті перших леді та джентльменів.

Зараз також дивляться

Після введення такого обліку їхня кількість може перетнути один мільйон. Але ж не все так просто: для такого рішучого кроку кожна жінка повинна бути готовою морально.

Професійна менторка та психологиня Надія Омельченко розповіла про найголовніші чинники, на які варто звертати увагу жінкам у ролі захисниці, та як жінці підготуватися до армії.

Як жінці підготуватися до армії?

По-перше, таке рішення має бути зваженим та добре обдуманим. Як не крути, але в Україні жіноча військова справа ще не розвинена, і це видно в умовах, кар’єрних обмеженнях, оплаті праці.

Також одним із головних критеріїв залишається фізична підготовка — зі слабкими даними чи протипоказаннями за станом здоров’я у важкі польові умови краще не рватися.

Важливою є інформаційна обізнаність: перед підписанням контракту потрібно дізнатися абсолютно все, що може цікавити. Так ти не лише “розберешся” у всьому — підсвідомо твій мозок запокоїться, коли отримає інформацію та матиме уявлення про те, що на тебе чекає.

Ну і, звісно, моральна, психологічна підготовка. У військових має бути розвинена психологічна стійкість та воля, вміння ухвалювати виважені рішення швидко та у стресових ситуаціях.

Важливо виокремити особистий набір вольових якостей, бо саме від них залежатиме вид служби, який може нести та чи інша людина.

А як підготувати сім’ю?

Важливо проговорити це не за кілька днів до від’їзду, скажімо, у гарячі точки на фронті. Коли особисте рішення щодо служби уже остаточно ухвалене, необхідно владнати побутові питання: догляд за дитиною та старшим поколінням, догляд за будинком.

У розмові з близькими варто говорити правду, але у такій формі, яка підходить відповідній віковій категорії: тобто не варто дитині у всіх деталях розповідати, що мама йде вбивати росіян. Досить пояснити, що мама йде захищати свою дитину та країну.

Постарайся робити все обережно, особливо в питаннях, що стосуються дітей. Деколи краще звернутися до психолога та проконсультуватися зі спеціалістом.

Також варто залагодити питання із поточним місцем роботи — на законодавчому рівні робоче місце може бути збережене на час, доки триватиме термін добровільної служби. Просто варто заздалегідь обговорити це з роботодавцем та повідомити про свої наміри.

На що чекати жінкам в армії?

Попри те, що Україна бореться зі стигмами та стереотипами не менш завзято, ніж з окупантами, варто підготуватися до гендерного дисбалансу в армії. Наше суспільство ще на шляху становлення до постулату про конкурентоспроможність жінок та чоловіків на однакових посадах.

Але: враховуй особисті дані. Ти можеш позмагатися з чоловіком у розумових баталіях, швидкості та гнучкості, вмінні ухвалювати холодні рішення та орієнтації у просторі, та не завжди фізичні навантаження для чоловіків будуть під силу жінці.

У цьому й весь феномен існування людей на Землі: чоловіки роблять те, що не змогли б жінки, а жінки — там, де чоловіки безсилі.

Армія — це про постійну роботу над собою. Ця справді важка праця, яка вимагає розвитку не лише фізичних даних, а й адекватної самооцінки, гнучкості та адаптивності в умовах невизначеності, критичного мислення.

Попри це, для кожної військовослужбовиці важливо навіть в таких умовах знаходити та виділяти хоч трохи часу для себе та своїх потреб.

Рівність не означає однаковість. Говорити про свої потреби та задовольняти свої жіночі потреби без сорому — це нормально.

Також важливою складовою ефективної служби та здорового самопочуття є відвідування психолога — спеціаліст навчить методів захисту від емоційного вигорання та допоможе в інших кризових ситуаціях.

А якщо ти хочеш надихнутися історіями українських жінок-військовослужбовиць, то читай історії за тегом Жінки на війні.

Читай нас у Telegram та ділися новинами зі своїми друзями!