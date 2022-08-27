Як підготуватися до армії: girl edition. Про що подбати та як повідомити сім’ї

Топ-темою цих тижнів сміливо можна назвати військовий облік жінок та міфи навколо нього. Вперше наказ про військовий облік жінок, що мають професію, споріднену із 14 військово-обліковими професіями, був ухвалений 11 жовтня 2021 року. Згодом були внесені деякі правки від 7 лютого цього року.
Військовий експерт Олег Жданов повідомив про перенесення створення реєстру військовозобов’язаних жінок на січень 2023 року.
Зараз ЗСУ налічують близько 38 тисяч військовослужбовиць, а ще 12 тисяч цивільних жінок приєдналися до лав ЗСУ після початку повномасштабної війни — такі дані озвучила Ганна Маляр під час участі у Другому міжнародному Саміті перших леді та джентльменів.
Після введення такого обліку їхня кількість може перетнути один мільйон. Але ж не все так просто: для такого рішучого кроку кожна жінка повинна бути готовою морально.
Після введення такого обліку їхня кількість може перетнути один мільйон. Але ж не все так просто: для такого рішучого кроку кожна жінка повинна бути готовою морально.
Професійна менторка та психологиня Надія Омельченко розповіла про найголовніші чинники, на які варто звертати увагу жінкам у ролі захисниці, та як жінці підготуватися до армії.
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Важливою є інформаційна обізнаність: перед підписанням контракту потрібно дізнатися абсолютно все, що може цікавити. Так ти не лише “розберешся” у всьому — підсвідомо твій мозок запокоїться, коли отримає інформацію та матиме уявлення про те, що на тебе чекає.
Важливою є інформаційна обізнаність: перед підписанням контракту потрібно дізнатися абсолютно все, що може цікавити. Так ти не лише “розберешся” у всьому — підсвідомо твій мозок запокоїться, коли отримає інформацію та матиме уявлення про те, що на тебе чекає.
Ну і, звісно, моральна, психологічна підготовка. У військових має бути розвинена психологічна стійкість та воля, вміння ухвалювати виважені рішення швидко та у стресових ситуаціях.
Важливо виокремити особистий набір вольових якостей, бо саме від них залежатиме вид служби, який може нести та чи інша людина.
Важливо проговорити це не за кілька днів до від’їзду, скажімо, у гарячі точки на фронті. Коли особисте рішення щодо служби уже остаточно ухвалене, необхідно владнати побутові питання: догляд за дитиною та старшим поколінням, догляд за будинком.
У розмові з близькими варто говорити правду, але у такій формі, яка підходить відповідній віковій категорії: тобто не варто дитині у всіх деталях розповідати, що мама йде вбивати росіян. Досить пояснити, що мама йде захищати свою дитину та країну.
Постарайся робити все обережно, особливо в питаннях, що стосуються дітей. Деколи краще звернутися до психолога та проконсультуватися зі спеціалістом.
Постарайся робити все обережно, особливо в питаннях, що стосуються дітей. Деколи краще звернутися до психолога та проконсультуватися зі спеціалістом.
Також варто залагодити питання із поточним місцем роботи — на законодавчому рівні робоче місце може бути збережене на час, доки триватиме термін добровільної служби. Просто варто заздалегідь обговорити це з роботодавцем та повідомити про свої наміри.
Попри те, що Україна бореться зі стигмами та стереотипами не менш завзято, ніж з окупантами, варто підготуватися до гендерного дисбалансу в армії. Наше суспільство ще на шляху становлення до постулату про конкурентоспроможність жінок та чоловіків на однакових посадах.
Але: враховуй особисті дані. Ти можеш позмагатися з чоловіком у розумових баталіях, швидкості та гнучкості, вмінні ухвалювати холодні рішення та орієнтації у просторі, та не завжди фізичні навантаження для чоловіків будуть під силу жінці.
У цьому й весь феномен існування людей на Землі: чоловіки роблять те, що не змогли б жінки, а жінки — там, де чоловіки безсилі.
У цьому й весь феномен існування людей на Землі: чоловіки роблять те, що не змогли б жінки, а жінки — там, де чоловіки безсилі.
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Армія — це про постійну роботу над собою. Ця справді важка праця, яка вимагає розвитку не лише фізичних даних, а й адекватної самооцінки, гнучкості та адаптивності в умовах невизначеності, критичного мислення.
Попри це, для кожної військовослужбовиці важливо навіть в таких умовах знаходити та виділяти хоч трохи часу для себе та своїх потреб.
Рівність не означає однаковість. Говорити про свої потреби та задовольняти свої жіночі потреби без сорому — це нормально.
Рівність не означає однаковість. Говорити про свої потреби та задовольняти свої жіночі потреби без сорому — це нормально.
Також важливою складовою ефективної служби та здорового самопочуття є відвідування психолога — спеціаліст навчить методів захисту від емоційного вигорання та допоможе в інших кризових ситуаціях.
А якщо ти хочеш надихнутися історіями українських жінок-військовослужбовиць, то читай історії за тегом Жінки на війні.
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