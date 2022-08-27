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Как подготовиться к армии: girl edition. О чем позаботиться и как сообщить семье

Виктория Мельник, редактор сайта 27 августа 2022, 15:00
Как женщине подготовиться к армии
Фото: Facebook, Depositphotos

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