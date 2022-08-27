Как подготовиться к армии: girl edition. О чем позаботиться и как сообщить семье

Топ-темой последних недель смело можно назвать военный учет женщин и мифы вокруг него. Впервые приказ о военном учете женщин, имеющих профессию, близкую к 14 военно-учетным профессиям, был принят 11 октября 2021 года. Впоследствии были внесены некоторые правки с 7 февраля этого года.

Военный эксперт Олег Жданов сообщил о переносе создания реестра военнообязанных женщин на январь 2023 года.

В настоящее время ВСУ насчитывает около 38 тысяч женщин-военнослужащих, а еще 12 тысяч гражданских женщин встали в ряды ВСУ после начала полномасштабной войны — такие данные озвучила Анна Маляр во время участия во Втором международном Саммите первых леди и джентльменов.

Сейчас также смотрят

После введения такого учета их количество может превысить один миллион. Но ведь не все так просто: для такого решительного шага каждая женщина должна быть готова морально.

Профессиональный ментор и психолог Надежда Омельченко рассказала о главных факторах, на которые следует обращать внимание женщинам в роли защитницы, и как женщине подготовиться к армии.

Как женщине подготовиться к армии?

Во-первых, такое решение должно быть взвешенным и обдуманным. Как ни крути, но в Украине женское военное дело еще не развито, и это видно в условиях, карьерных ограничениях, оплате труда.

Также одним из главных критериев остается физическая подготовка — со слабыми данными или противопоказаниями по состоянию здоровья в тяжелые полевые условия лучше не рваться.

Важна информационная осведомленность: перед подписанием контракта нужно узнать абсолютно все, что может интересовать. Таким образом, ты не только “разберешься” во всем — подсознательно твой мозг успокоится, когда получит информацию и будет иметь представление о том, что тебя ждет.

Ну и, конечно, моральная, психологическая подготовка. У военных должна быть развита психологическая устойчивость и воля, умение принимать решения быстро и в стрессовых ситуациях.

Важно выделить личный набор волевых качеств, потому что именно от них будет зависеть вид службы, который может нести тот или иной человек.

Как подготовить семью?

Важно проговорить это не за несколько дней до отъезда, скажем, в горячие точки на фронте. Когда личное решение о службе уже окончательно принято, необходимо уладить бытовые вопросы: уход за ребенком и старшим поколением, уход за домом.

В разговоре с близкими следует говорить правду, но в форме, подходящей соответствующей возрастной категории: то есть, не стоит ребенку во всех деталях рассказывать, что мама идет убивать россиян. Достаточно сказать, что мама идет защищать своего ребенка и страну.

Постарайся делать все осторожно, особенно в вопросах, касающихся детей. Иногда лучше обратиться к психологу и проконсультироваться со специалистом.

Также стоит уладить вопрос с текущим местом работы — на законодательном уровне рабочее место может быть сохранено до тех пор, пока продлится срок добровольной службы. Просто стоит заранее обсудить это с работодателем и сообщить о своих намерениях.

Чего ждать женщинам в армии?

Несмотря на то, что Украина борется со стигмами и стереотипами не менее упорно, чем с оккупантами, следует подготовиться к гендерному дисбалансу в армии. Наше общество еще на пути становления постулата о конкурентоспособности женщин и мужчин на одинаковых должностях.

Но: учитывай личные данные. Вы можете сразиться с мужчиной в умственных баталиях, скорости и гибкости, умении принимать холодные решения и ориентации в пространстве, но не всегда физические нагрузки для мужчин будут под силу женщине.

В этом и весь феномен существования людей на Земле: мужчины делают то, что не смогли бы женщины, а женщины — там, где мужчины бессильны.

Армия — это о постоянной работе над собой. Это действительно тяжелый труд, требующий развития не только физических данных, но и адекватной самооценки, гибкости и адаптивности в условиях неопределенности, критического мышления.

Несмотря на это, для каждой военнослужащей важно даже в таких условиях находить и выделять немного времени для себя и своих потребностей.

Равенство не означает единообразие. Говорить о своих нуждах и удовлетворять свои женские потребности без стыда — это нормально.

Также важной составляющей эффективной службы и здорового самочувствия является посещение психолога — специалист научит методам защиты от эмоционального выгорания и поможет в других кризисных ситуациях.

А если ты хочешь вдохновиться историями украинских женщин-военнослужащих, то читай истории по тегу Женщины на войне.

Читай нас в Telegram и делись новостями со своими друзьями!