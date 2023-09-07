Военнообязанным женщинам ограничат выезд за границу? Что известно о военном учете украинок

С 1 октября 2023 года женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое образование должны стать на военный учет. Тогда они получат статус военнообязанных и будут ограничены выездом за границу.

Об этом рассказал член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента в парламенте Федор Вениславский в комментарии РБК-Украина.

Кому из женщин ограничат выезд за границу с 1 октября 2023 года

Вениславский напомнил об изменениях в статьи 1 закона о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые предусмотрели, что на обязательный военный учет должны стать женщины с медицинским или фармацевтическим образованием.

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Чтобы выполнить этот закон, Кабинет Министров издал постановление о порядке военного учета. Министерство обороны издало приказ о военном учете женщин.

Поэтому, согласно этому закону, с 1 октября 2023 женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое образование, должны обязательно стать на военный учет.

— Если они будут стоять на учете, то они приобретают статус военнообязанных. А военнообязанные выезжают за границу в том порядке, который установлен для военнообязанных.

То есть, если будут отдельные какие-то документы, которые дают право на временный выезд — тогда да, они смогут поехать. Если нет — тогда они, как и мужчины, будут ограничены в праве выезда, — объяснил Вениславский.

По его словам, все другие женщины, имеющие военно-учетные специальности, которые имеют связь с военным делом, с этой же даты могут стать на учет добровольно. Пока расширять список специальностей у женщин, которые должны обязательно становиться на учет, не планируется.

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