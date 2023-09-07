Все о призыве в Украине: могут ли мобилизовать, если не служил в армии

За более чем полтора года полномасштабной войны наши мужчины и женщины стойко продолжают защищать нашу страну от государства-террориста. И в условиях войны вопрос мобилизации граждан является чрезвычайно актуальным. Кстати, волнует он не только тех, кто находится в тылу, но и тех военнослужащих, которые за время активных боевых действий устали, хотят отдохнуть, но их некем заменить.

Поэтому читай дальше — могут ли мобилизовать, если не служил в армии.

Призывной возраст в Украине

30 мая 2023 года народные депутаты Украины приняли в первом чтении законопроект №9281.

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Таким образом законопроект, принятый Верховной Радой, предусматривает снижение предельного возраста пребывания призывников на воинском учете с 27 до 25 лет.

Могут ли мобилизовать до 25 лет, если не служил

Что касается мобилизации мужчин моложе 25 лет, которые не служили в армии, издание Факты ICTV обратилось к юристу и адвокату Ростиславу Кравцу по этому вопросу.

Кравец объяснил: мужчин, которые моложе 25 лет, не проходили срочную службу и имеют статус призывника, можно мобилизовать только добровольно.

Призыв мужчин до 25 лет, которые не проходили срочную службу — запрещен, — резюмирует Кравец. И добавляет, что мобилизовать до 25 лет могут только с их согласия.

Однако, если лицо уже имеет статус военнообязанного, тогда его могут мобилизировать до 25 лет.

Часто путают два понятия: призывник и военнообязанный. Это разные категории. Первые еще не служили и они зарегистрированы на призывных участках, а вторые — это лица, находящиеся в запасе для комплектования Вооруженных сил Украины и других военных формирований на особый период и для обеспечения национальной обороны.

Адвокат объясняет, что для призывников и военнообязанных есть разные воинские учеты. Информация о призывниках базируется на паспорте гражданина и удостоверении о прописке призывного участка, тогда как для военнообязанных — на военном билете или временном удостоверении военнообязанного.

Таким образом, если молодой человек до 25 лет не выполнил свой воинский долг, то есть не служил в армии, — его невозможно принудительно призвать на службу.

Могут ли мобилизовать, если не служил в армии

Как мы уже ранее отмечали, в Украине призывной возраст составляет от 25 лет до 60. И если до 25 лет не могут принудительно мобилизовать, если мужчина не служил в армии, то после 25 лет это правило не действует.

То есть, мужчин в возрасте от 25 до 60 лет могут мобилизовать, даже если они не имели опыта службы ранее.

Ранее мы рассказывали, что грозит мужчинам за незаконное пересечение границы во время военного положения.

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