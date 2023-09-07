Усе про призов в Україні: чи можуть мобілізувати, якщо не служив в армії

За більше ніж півтора року повномасштабної війни наші чоловіки та жінки стійко продовжують захищати нашу країну від держави-терориста. І в умовах війни питання мобілізації громадян є надзвичайно актуальним. До речі, хвилює воно не лише тих, хто знаходиться у тилу, а й тих військовослужбовців, що за час активних бойових дій втомилися, хочуть відпочити, але їх немає ким змінити.

Тож читай далі — чи можуть мобілізувати, якщо не служив у армії.

Призовний вік в Україні

30 травня 2023 року народні депутати України ухвалили в першому читанні законопроект №9281. Нині його передано на підпис президенту.

Зараз також дивляться

Законопроект передбачає зменшення граничного віку перебування призовників на військовому обліку з 27 до 25 років.

Чи можуть мобілізувати до 25 років, якщо не служив

Що стосується мобілізації чоловіків, молодших за 25 років, які не служили в армії, видання Факти ICTV звернулося до юриста та адвоката Ростислава Кравця з цього питання.

Кравець пояснив: чоловіків, яким менше ніж 25, вони не проходили строкову службу і мають статус призовника, можна мобілізувати тільки добровільно.

Отже, призов чоловіків до 25 років, які не проходили строкову — заборонений, — резюмує Кравець. Та додає, що мобілізувати до 25 років можуть лише за їхньою згодою.

Однак, якщо особа вже має статус військовозобов’язаного, тоді його можуть мобілізувати до 25 років.

Часто плутають два поняття: призовник і військовозобов’язаний. Це різні категорії. Перші ще не служили й вони зареєстровані у призовних дільницях, а другі — це особи, що перебувають у запасі для комплектування Збройних сил України та інших військових формувань на особливий період та для забезпечення національної оборони.

Адвокат пояснює, що для призовників і військовозобов’язаних є різні військові обліки. Інформація про призовників базується на паспорті громадянина та посвідченні про прописку призовної дільниці, тоді як для військовозобов’язаних — на військовому квитку або тимчасовому посвідченні військовозобов’язаного.

Отож, якщо молодий чоловік до 25 років не виконав свій військовий обов’язок, тобто не служив в армії, — його неможливо примусово призвати на службу.

Чи можуть мобілізувати, якщо не служив в армії

Як ми уже раніше зазначали, в Україні призовний вік становить від 25 років до 60. І якщо до 25 років не можуть примусово мобілізувати, якщо чоловік не служив в армії, то після 25 років це правило не діє.

Тобто, чоловіків, від 25 до 60 років, можуть мобілізувати, навіть якщо вони не мали досвіду служби раніше.

Раніше ми розповідали, що загрожує чоловікам за незаконний перетин кордону під час воєнного стану.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.