Війна в Україні

Усе про призов в Україні: чи можуть мобілізувати, якщо не служив в армії

Діана Просяник, редакторка сайту 07 Вересня 2023, 14:00
Чи можуть мобілізувати якщо не служив в армії
Фото: Генеральний штаб ЗСУ

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