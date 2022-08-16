П’ять безглуздих способів вивезти чоловіка за кордон під час воєнного стану. Яке покарання чекатиме за такі дії

З початком війни спроб нелегального перетину кордону стало значно більше. Через військовий призов та обмеження на виїзд для чоловіків з України трапляються різні випадки на пунктах пропусків.

Ми зібрали п’ять найбезглуздіших спроб перетнути кордон України.

Важливо: Редакція Вікна-новини категорично не радить наслідувати такі приклади.

Ці люди нестимуть відповідальність перед Законом за незаконний перетин кордону під час воєнного стану.

Чоловік у бейбі-боксі

На пункті пропуску Росошани прикордонники виявили незвичайного “пасажира”. У багажнику автівки був бейбі-бокс, в якому під час огляду знайшли чоловіка.

Він намагався незаконно перетнути кордон з Молдовою.

На громадянина України склали адміністративні документи за спробу порушення державного кордону.

Також складено документи й на його дружину за статтею 332 ККУ (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Утікач з перукою та макіяжем

У пункті пропуску Порубне киянин спробував незаконно перетнути кордон в образі жінки з дитиною у візочку.

Чоловік надав на прикордонний контроль паспорт своєї дружини. Задум було викрито. Ухилянту від призову не допомогли навіть косметика та перука.

Прикордонники направили повідомлення до поліції за ознаками злочину, передбаченого ст. 336 ККУ Ухилення від призову за мобілізацією, а також притягли чоловіка до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину кордону.

Чоловік з підробленими документами

На Вінниччині виявили чоловіка, який сфальсифікував смерть дружини та намагався перетнути кордон з підробленими документами.

Харків’янин призовного віку надав копію свідоцтва про смерть дружини. Сподіваючись перетнути кордон як єдиний опікун двох дітей.

Під час співбесіди та перевірки охоронці кордону виявили, що “померла” дружина вже двічі перетинала державний кордон після своєї смерті. Чоловік зізнався, що придбав свідоцтво в інтернеті.

Йому також загрожує відповідальність.

Хабар

47-річний житель села Тереблече пішки прибув до контрольно-пропускного пункту Порубне та спробував надати інспектору прикордонної служби 500 євро за сприяння у безперешкодному перетині державного кордону.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до чотирьох років.

Перетин поза пунктом пропуску

Громадян України призовного віку затримали поблизу прикордонних підрозділів Яблунівка, Хижа і Солотвино на кордоні з Румунією.

Під час патрулювання наряди затримали шістьох чоловіків з різних куточків України: Києва, Харкова, Житомира, Івано-Франківська, Кропивницького та Закарпаття.

Їх затримано за статтею Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України та передано представникам поліції.

Не порушуй закон, бережи себе та читай, де зараз точаться найзапекліші бої.