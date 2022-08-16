Пять нелепых способов вывезти мужчину за границу во время военного положения. Какое наказание грозит за такие действия

С началом войны попыток нелегального пересечения границы стало в разы больше.

Из-за военного призыва и ограничения на выезд для мужчин из Украины происходят разные случаи на пунктах пропусков.

Мы собрали пять самых нелепых попыток пересечь границу Украины.

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Важно: Редакция Вікна-новини категорически не советует следовать таким примерам.

Эти люди будут нести ответственность перед Законом за незаконное пересечение границы во время военного положения.

Мужчина в бейби-боксе

На пункте пропуска Росошаны пограничники обнаружили необычного “пассажира”. В багажнике автомобиля был бейби-бокс, в котором во время осмотра нашли мужчину.

Он пытался незаконно пересечь границу с Молдовой.

На гражданина Украины составили административные документы за попытку нарушения государственной границы.

Также составлены документы и на его супругу по статье 332 УКУ (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Беглец с париком и макияжем

В пункте пропуска Порубное киевлянин попытался незаконно пересечь границу в образе женщины с ребенком в коляске.

Мужчина предоставил на пограничный контроль паспорт своей жены. Замысел был разоблачен. Уклоняющемуся от призыва не помогли даже косметика и парик.

Пограничники направили сообщение в полицию по признакам преступления, предусмотренного ст. 336 УКУ Уклонение от призыва по мобилизации, а также привлекли мужчину к административной ответственности за попытку незаконного пересечения границы.

Мужчина с поддельными документами

В Винницкой области обнаружили мужчину, который сфальсифицировал смерть жены и пытался пересечь границу с поддельными документами.

Харьковчанин призывного возраста предоставил копию свидетельства о смерти жены. Надеясь, как единственный опекун двоих детей, пересечь границу.

Во время собеседования и проверки охранники границы обнаружили, что умершая жена уже дважды пересекала государственную границу после своей смерти. Мужчина признался, что купил свидетельство в интернете.

Ему тоже грозит ответственность.

Взятка

47-летний житель села Тереблече пешком прибыл в контрольно-пропускной пункт Порубное и попытался предоставить инспектору пограничной службы 500 евро за содействие в беспрепятственном пересечении государственной границы.

По указанному факту следователи открыли уголовное производство. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.

Пересечение вне пункта пропуска

Граждан Украины призывного возраста задержали вблизи пограничных подразделений Яблоновка, Хижа и Солотвино на границе с Румынией.

В ходе патрулирования наряды задержали шестерых мужчин из разных уголков Украины: Киева, Харькова, Житомира, Ивано-Франковска, Кропивницкого и Закарпатья.

Они задержаны по статье Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины и переданы представителям полиции.

Не нарушай закон, береги себя и читай, где сейчас ведутся самые жаркие бои.