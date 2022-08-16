Актуальная карта боевых действий в Украине и ситуация на фронте 16 августа

Карта боевых действий ежедневно претерпевает динамические изменения. Это может быть незаметно на картинках, но на поле боя каждый шаг украинских военных творит новую историю.

Поэтому помнить об их ежедневном тяжелом труде и быть надежным тылом – чрезвычайно важная миссия для каждого украинца.

Однако и не стоит забывать прислушаться к Генштабу ВСУ, который ежедневно рассказывает гражданам о ситуации на фронте, потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

Сейчас также смотрят

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 16 августа 2022 года

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

Интерактивная карта боевых действий в Украине — онлайн

Оперативная обстановка в Украине на 16 августа 2022 года

На Северском направлении враг обстрелял из ствольной артиллерии районы населённых пунктов Басовка, Могрица, Голышевское и Будки Сумской области.

На Харьковском направлении противник продолжает уничтожение военных и гражданских объектов из всех средств огневого поражения.

Огнем танков, ствольной и реактивной артиллерии делает это в районах населенных пунктов Слобожанское, Пятихатки, Ртищевка, Одноробовка, Сосновка, Слатиное, Светличное.

Также под вражеским огнем остаются Шевелевка, Новое, Дементиевка, Питомник, Русская Лозовая, Русские Тишки, Коробочкиное и Протопоповка.

Оккупанты задействовали авиацию для ударов возле Верхнего Салтова, Сосновки и Ртищевки.

Враг попытался прорвать оборону наших войск в направлении Казачья Лопань – Уды. Украинские воины жестко встретили захватчиков и отбросили их назад.

На Славянском направлении оккупанты концентрированным огнем артиллерии пытались оттеснить наших защитников в районах Грушувахи, Краснополья, Асеевки и Мазановки, но потерпели поражение.

Штурмовыми действиями враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение на направлении Довгенькое – Мазановка, после поражения отошел.

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы противника возле Спорного, Ивано-Дарьевки и Райгородка. Вражеская авиация действовала недалеко от Спорного и Пришиба.

Наступательными и штурмовыми действиями оккупанты пытались продвинуться в направлениях Ивано-Дарьевки, Выемки и Веселого. Потерпели полную неудачу и хаотично отошли на ранее занятые позиции.

На Бахмутском направлении противник пытался создать благоприятные условия для дальнейшего наступления на отдельных участках и применял огненное поражение по районам населенных пунктов Константиновка, Бахмут, Веселая Долина, Васюковка, Бахмутское, Соледар, Шумы, Северное, Белогоровка, Яковлевка, Федоровка, Зайцевое и Вершина.

Нанес авиаудары вблизи Соледара и Яковловки. Совершил попытку штурмовых действий из района Углегорской ТЭС в направлении населенного пункта Вершина. Понес потери и отошел.

На Авдеевском направлении зафиксированы обстрелы районов Красногоровки, Песков, Опытного, Водяного и Марьинки. Также оккупанты нанесли авиационные удары возле Нью-Йорка, Водяного и Новобахмутовки.

Враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение в направлении Старомихайловки и Невельского.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник обстреливал из танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов по линии столкновения. Задействовал авиацию для ударов неподалеку от Новомихайловки, Елизаветовки, Щербаков и Волшебного.

Оккупанты попытались наступать на направлениях Славное – Новомихайловка, Солодкое – Водяное, Солодкое – Владимировка, Егоровка – Павловка. Получили жесткий отпор, понесли потери и отошли назад.

На Южнобужском направлении враг нанес авиационные удары неподалеку от Андреевки, Мирного, Благодатного и Лозового.

Некоторые украинские военные, несмотря на травмы и длительный процесс лечения, все равно стремятся вернуться на поле боя. Читай историю бойца на псевдо Кот.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!