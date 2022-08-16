Актуальна карта бойових дій в Україні та ситуація на фронті 16 серпня

Карта бойових дій щодня зазнає динамічних змін. Цього може бути не помітно на картинках, але на полі бою кожен крок українських військових творить нову історію.

Тому пам’ятати про їх щоденну тяжку працю та бути надійним тилом — надзвичайно важлива місія для кожного українця.

Проте й не варто забувати дослухатись до Генштабу ЗСУ, який щодня розповідає громадянам про ситуацію на фронті, потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

Карта бойових дій в Україні станом на 16 серпня 2022 року

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні — онлайн

Оперативна обстановка в Україні станом на 16 серпня 2022 року

На Сіверському напрямку ворог обстріляв зі ствольної артилерії райони населених пунктів Басівка, Могриця, Голишівське та Будки Сумської області.

На Харківському напрямку противник продовжує знищення військових та цивільних обʼєктів з усіх наявних засобів вогневого ураження.

Вогнем танків, ствольної та реактивної артилерії робить це у районах населених пунктів Слобожанське, Пʼятихатки, Ртищівка, Одноробівка, Соснівка, Слатине, Світличне.

Також під ворожим вогнем залишаються Шевелівка, Нове, Дементіївка, Питомник, Руська Лозова, Руські Тишки, Коробочкине та Протопопівка.

Окупанти задіяли авіацію для ударів біля Верхнього Салтова, Соснівки та Ртищівки.

Ворог спробував прорвати оборону наших військ на напрямку Козача Лопань – Уди. Українські воїни жорстко зустріли загарбників та відкинули назад.

На Слов’янському напрямку окупанти концентрованим вогнем артилерії намагалися відтіснити наших захисників в районах Грушувахи, Краснопілля, Асіївки та Мазанівки, але зазнали поразки.

Штурмовими діями ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення на напрямку Довгеньке – Мазанівка, після поразки відійшов.

На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли противника біля Спірного, Івано-Дар’ївки та Райгородка. Ворожа авіація діяла неподалік Спірного та Пришиба.

Наступальними та штурмовими діями окупанти намагалися просунутися у напрямках Івано-Дарʼївки, Виїмки та Веселого. Зазнали повної невдачі та хаотично відійшли на раніше зайняті позиції.

На Бахмутському напрямку противник намагався створити сприятливі умови для подальшого наступу на окремих ділянках та застосовував вогневе ураження по районах населених пунктів Костянтинівка, Бахмут, Весела Долина, Васюківка, Бахмутське, Соледар, Шуми, Північне, Білогорівка, Яковлівка, Федорівка, Зайцеве і Вершина.

Завдав авіаударів поблизу Соледара та Яковлівки. Здійснив спробу штурмових дій з району Вуглегірської ТЕС у напрямку населеного пункту Вершина. Зазнав втрат та відійшов.

На Авдіївському напрямку зафіксовано обстріли районів Красногорівки, Пісків, Опитного, Водяного і Мар’їнки. Також окупанти завдали авіаційних ударів біля Нью-Йорка, Водяного та Новобахмутівки.

Ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення у напрямку Старомихайлівки та Невельського.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник обстрілював із танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів по лінії зіткнення. Задіяв авіацію для ударів неподалік Новомихайлівки, Єлизаветівки, Щербаків та Чарівного.

Окупанти спробували наступати на напрямках Славне – Новомихайлівка, Солодке – Водяне, Солодке – Володимирівка, Єгорівка – Павлівка. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат та відійшли назад.

На Південнобузькому напрямку ворог завдав авіаційних ударів неподалік Андріївки, Мирного, Благодатного і Лозового.

Деякі українські військові попри травми та довгий процес лікування все одно прагнуть повернутись на поле бою. Читай історію бійця на псевдо Кот.

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