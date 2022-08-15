Готовий гори перевернути: історія бійця, який отримав поранення на Сході, але прагне повернутись у стрій

Обороняв Рубіжне на Луганщині, бачив, як росіяни бомбили житлові квартали, цистерни з азотом, та виходив на ближній бій з ворожими ДРГ.

Вікна познайомилися з бійцем Нацгвардії Костянтином, який 24 лютого покинув цивільну роботу власника СТО і рушив на війну.

Боєць на псевдо Кот не бачить на одне око, тому, коли він вирішив піти боронити Україну у 2014 році, то взяли його тільки до добровольчого батальйону. У 2015 році повернувся до цивільного життя, але повномасштабна війна змусила знову піти у бій.

Та каже, що нинішня повномасштабна війна значно важча та жорстокіша. Адже у росіян значна перевага в артилерії та живій силі, якої вони не шкодують.

Підрозділ Костянтина працював на Луганському напрямку, на початку квітня був у Рубіжному. Спеціалізувався на ближніх боях, тому ходив виявляти ворожі диверсійні групи.

Одного разу вдалось ліквідувати сімох професійних російських військових. Чоловік ділиться, що після цього було особливо цікаво слухати перехоплені розмови окупантів, які дивувались, як в українців немає в очах страху смерті.

Коли другої половини квітня бої у Рубіжному посилювалися, Костянтина поранило. З контузією та зламаним коліном бійця вивезли на лікування до Дніпра. Зір на здоровому оці впав до 30%, але поступово відновлюється.

Військовослужбовець вважає: те що всі українські підрозділи вийшли з Рубіжного, Лисичанська та Сєвєродонецька, правильно. Проте чекає свого повернення на передову.

Я готовий гори перевернути, — говорить Костянтин про своє бажання продовжити службу.

А щоб нашим бійцям було зручніше та безпечніше боронити нашу країну, потрібно, щоб у них завжди була відмінна амуніція. Читай, як обрати якісне військове спорядження для бійців.

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