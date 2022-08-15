Готов горы перевернуть: история бойца, получившего ранение на Востоке, но стремящегося вернуться в строй

Оборонял Рубежное в Луганской области, видел, как россияне бомбили жилые кварталы, цистерны с азотом, и выходил на ближний бой с враждебными ДРГ.

Вікна познакомились с бойцом Нацгвардии, который 24 февраля покинул гражданскую работу владельца СТО и отправился на войну.

Константин не видит на один глаз, поэтому, когда он решил пойти защищать Украину в 2014 году, то взяли его только в добровольческий батальон. В 2015 году вернулся в гражданскую жизнь, но полномасштабная война заставила снова пойти в бой.

Но говорит, что сегодняшняя полномасштабная война в разы тяжелее и более жестокая. Ведь у россиян значительное преимущество в артиллерии и живой силе, которую они не жалеют.

Подразделение Константина работало на Луганском направлении, в начале апреля был в Рубежном. Специализировался на ближних боях, поэтому ходил обнаруживать вражеские диверсионные группы.

Однажды удалось ликвидировать семь профессиональных российских военных. Мужчина делится, что после этого было особенно интересно слушать перехваченные разговоры оккупантов, которые удивлялись, как у украинцев нет в глазах страха смерти.

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Когда во второй половине апреля бои в Рубежном усиливались, Константина ранило. С контузией и сломанным коленом бойца вывезли на лечение в Днепр. Зрение на здоровом глазу упало до 30%, но постепенно восстанавливается.

Военнослужащий считает: то, что все украинские подразделения вышли из Рубежного, Лисичанска и Северодонецка, правильно. Однако он ждет своего возвращения на передовую.

Я готов горы перевернуть, — говорит Константин о своем желании продлить службу.

А чтобы нашим бойцам было удобнее и безопаснее защищать нашу страну, нужно, чтобы у них всегда была отличная амуниция. Читай, как выбрать качественное военное снаряжение для бойцов.

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