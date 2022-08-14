Війна очима українського військового у НАТО, який повернувся боронити свою землю

З початку повномасштабного вторгнення російських військ на захист територіальної цілісності України стали тисячі добровольців зі всього світу. Серед них і Алекс – американський піхотинець родом з України. Вже шостий місяць чоловік займається тим, що перетворює росіян на “хороших рускіх.”

Читай про війну в Україні очима професійного військового Північно-атлантичного альянсу.

Олександр Святов, відомий у мережі як Алекс Сейнт, сержант 173 повітряно-десантної бригади США. З перших днів війни боронить територіальну цілісність України.

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Попри те, що чоловік є громадянином Сполучених Штатів, він не зміг залишитися осторонь, коли російська армія напала на його Батьківщину. Народився та виріс чоловік на Одещині. Алекс упевнений, що ніхто не може безкарно чинити такі звірства, як росіяни, й окуповувати суверенні держави.

Це не просто війна, а геноцид, який йде вже декілька сотень років, і якщо ви не хочете, щоб ваші діти й онуки стикнулися з цим ще раз – то ми повинні закінчити це десь за нашого життя.

Олександр має військовий досвід у США, і був приємно здивований рівнем сучасної української армії. Каже, порівнюючи її стан до 2014 року та зараз – результат очевидний.

— Багато над чим ще треба працювати, але є дещо інше, що набагато сильніше. Є стовідсоткове переконання, що ми на своїй землі й у хлопців є надзвичайно велика жага до перемоги, — додає військовий.

Приємно вражений і тим, що люди, які до війни не мали військового досвіду, вступивши до лав ЗСУ і територіальної оборони та пройшовши вишколи, успішно дають відсіч загарбникам. Взагалі, запевняє військовий, у порівнянні з російською армією українська – на порядок вища. Це стосується і тактики ведення бою.

Ось є, наприклад, жигулі, ось є Ford, Chevrolet, Tesla! Ось ця купа металобрухту – це тактика росіян.

– Закидати артою, яка не дуже влучна, в якої величезний еліпс розсіяння, і закидати якомога більше м’яса. Так само як було в Другій світовій, як було в Першій, – пояснює армієць.

Для перемоги, запевняє Олександр, окрім озброєння неабияк важлива логістична складова. Як приклад наводить високоточні удари американськими системами залпового вогню HIMARS по складах із боєприпасами росіян на окупованих територіях. Їх ліквідація мінімізує ворожий потенціал і нищить моральний дух загарбників.

Війну виграє той, хто може налагодити логістику. Коли буде налагоджена логістика, то неважливо, скільки у тебе озброєння. Важливо, як швидко ти зможеш перекинути те, що важливо на цій ділянці, з тієї, де воно є, — розмірковує Алекс.

Нині перевага — на боці Збройних сил України. Та без підтримки народу звитяга неможлива, тож військовий закликає не забувати про тих, хто дає відсіч агресору, і вести боротьбу на своєму фронті, наближаючи спільну велику перемогу.

Дивись також повне інтерв’ю з Олександром у відео:

До речі, раніше ми розповідали також історію Героя України Кирила Вереса про роботу на передовій та амбітні плани. Військовий також певен, що війна — це тонкість та наука.

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