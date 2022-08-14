Люди

Война глазами украинского военного в НАТО, который вернулся защищать свою землю

Назар Бурхан 14 августа 2022, 17:00

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Война глазами украинского военного в НАТО, который вернулся защищать свою землю
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