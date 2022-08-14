Война глазами украинского военного в НАТО, который вернулся защищать свою землю

С начала полномасштабного вторжения российских войск защищать территориальную целостность Украины стали тысячи добровольцев со всего мира. Среди них и Алекс – американский пехотинец родом из Украины. Уже шестой месяц мужчина занимается тем, что превращает россиян в “хороших русских.”

Читай о войне в Украине глазами профессионального военного Североатлантического альянса.

Александр Святов, известный в сети как Алекс Сейнт, сержант 173 воздушно-десантной бригады США. С первых дней войны отстаивает территориальную целостность Украины.

Несмотря на то, что мужчина является гражданином Соединенных Штатов, он не смог остаться в стороне, когда российская армия напала на его Родину. Родился и вырос мужчина в Одесской области. Алекс уверен, что никто не может безнаказанно совершать такие зверства, как россияне, и оккупировать суверенные государства.

Это не просто война, а геноцид, который идет уже несколько сотен лет, и если вы не хотите, чтобы ваши дети и внуки столкнулись с этим еще раз – мы должны закончить это где-то на нашей жизни.

Александр имеет военный опыт в США и был приятно удивлен уровнем подготовки современной украинской армии. Говорит: сравнивая ее состояние до 2014 года и сейчас — результат очевиден.

— Есть многое, над чем еще нужно работать, но есть и другое, что гораздо сильнее. Это стопроцентное убеждение, что мы на своей земле и у ребят очень большая жажда победы, — добавляет военный.

Приятно поражен и тем, что люди, до войны не имевшие военного опыта, вступив в ряды ВСУ и территориальной обороны и пройдя военные стрельбы, успешно дают отпор захватчикам. Вообще, уверяет военный, по сравнению с российской армией украинская – на порядок выше. Это касается и тактики ведения боя.

Вот есть, например, жигули, вот есть Ford, Chevrolet, Tesla! Вот эта куча металлолома – это тактика россиян.

— Забросать артой, которая не очень точная, у которой огромный эллипс рассеяния, и забрасывать как можно больше мяса. Так же как было во время Второй мировой, и во время Первой.

Для победы, уверяет Александр, кроме вооружения, важна логистическая составляющая. В качестве примера приводит высокоточные удары американскими системами залпового огня HIMARS по складам с боеприпасами россиян на оккупированных территориях. Их ликвидация минимизирует враждебный потенциал и уничтожает моральный дух захватчиков.

Войну выиграет тот, кто может наладить логистику. Когда будет отлажена логистика, то неважно, сколько у тебя вооружения. Важно, как быстро ты сможешь перекинуть то, что важно на этом участке, из того, где оно находится, – рассуждает Алекс.

Сейчас преимущество на стороне Вооруженных сил Украины. Но без поддержки народа победа невозможна, поэтому военный призывает не забывать о тех, кто дает отпор агрессору, и вести борьбу на своем фронте, приближая общую победу.

Смотри также полное интервью с Александром в видео:

Кстати, раньше мы рассказывали также историю Героя Украины Кирилла Вереса о работе на передовой и амбициозных планах. Военный также уверен, что война – это тонкость и наука.

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