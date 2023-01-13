Война в Украине

11 категорий, по которым мужчины могут выезжать за границу: новые правила в 2023 году

Вероника Кононенко, редактор сайта 13 января 2023, 15:00
виїзд за кордон чоловікам
Фото: Pexels

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