11 категорий, по которым мужчины могут выезжать за границу: новые правила в 2023 году

Война все еще продолжается, а значит, в Украине продолжает действовать режим военного положения, предусматривающий запрет мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет покидать территорию страны.

Однако у каждого правила есть исключения. Раньше их делали для студентов иностранных вузов, но сейчас данная уступка от властей больше не актуальна.

Какие категории мужчин теперь имеют право пересекать за границу и как изменились правила в 2023 году, рассказали в Пограничной службе Украины.

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Какие категории мужчин могут выезжать за границу в 2023 году

В настоящее время определены 11 категорий, подпадая под которые, мужчины могут свободно пересечь границу. Однако следует убедиться, что у тебя есть все соответствующие документы, а твой случай не подлежат исключению.

Снятие с учета по состоянию здоровья

Покинуть территорию Украины могут мужчины, снятые с военного учета по состоянию здоровья. Основанием для этого будет оформленная инвалидность или решение медицинской комиссии о непригодности к военной службе.

Однако ограниченно пригодные граждане уехать из Украины во время военного положения все еще не могут.

Временно непригодны

На основании справки об инвалидности или заключении военно-врачебной комиссии можно получить статус временной непригодности к военной службе сроком до шести месяцев.

Таким гражданам выезд за пределы Украины разрешен, однако перед этим следует обязательно собрать все необходимые документы, подтверждающие статус.

Имеют трое и больше детей

Мужчины, которые заботятся о трех и более детях младше 18 лет, тоже могут выезжать за границу. При этом не имеет значения, дети от одного брака или разных женщин.

Решающим фактором, который позволит получить пропуск на пересечение границы, является не просто наличие детей, а то, что мужчина их полноценно удерживает и может предоставить подтверждающие документы.

Для пересечения границы по этой категории необходимо иметь следующие документы:

свидетельства о рождении всех детей;

свидетельство о браке или решение суда о расторжении брака;

решение органа опеки или удостоверения отца многодетной семьи.

На границе можно использовать не оригиналы документов, а нотариально заверенные копии.

Отцы-одиночки

Мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет, имеют право уехать за границу. Для этого им тоже нужно собрать и предъявить ряд документов:

свидетельство о рождении ребенка;

свидетельство о смерти матери или решении суда о лишении матери родительских прав;

документ о признании матери пропавшей без вести или объявлении матери умершей.

Мужчины с инвалидностью

Граждане Украины, имеющие подтвержденную и задокументированную I–III группы инвалидности, могут пересекать границу при наличии следующих документов:

справка по форме №157-1/о;

удостоверение, подтверждающее статус инвалида;

пенсионного удостоверения или документа, подтверждающего назначение социальной помощи.

Если ты получил документ об инвалидности за границей, то выезд будет невозможен.

Сопровождение

Мужчины могут выехать за пределы Украины, если они сопровождают лицо с инвалидностью I или II группы, а также если они едут ухаживать за больными родителями, женой или детьми.

Однако пересечь границу они могут только в сопровождении больного или человека с инвалидностью, без этого обязательного нюанса за границу не выпустят даже при наличии документов, подтверждающих цель выезда.

Также мужчины от 18 до 60 лет могут выехать за границу, если они сопровождают жен и детей с инвалидностью I или II группы или детей с тяжелыми перинатальными поражениями и другими заболеваниями.

Конечно, возможным такой выезд будет только при наличии соответствующего врачебного заключения или документа, утвержденного врачебно-консультативной комиссией.

А вот мужчинам, сопровождающим лицо с инвалидностью III группы, выезд за границу запрещен.

Наличие постоянного места жительства за границей

Выехать за границу могут украинцы, постоянно проживающие в другой стране и имеющие соответствующие отметки в паспорте.

Военные

Военнослужащие имеют право пересекать границу, но только в нескольких случаях:

Если военный ранен и нуждается в лечении или реабилитации за границей.

Для этого нужно соответствующее направление на лечение за границу и письмо от Минздрава о том, что иностранное учреждение здравоохранения принимает украинца на лечение.

Если военный едет на специализированную учебу. Для тех, кто будет проходить военное обучение за границей, есть стандартный набор документов.

Водители и волонтеры

Границу могут пересекать водители компаний, имеющих лицензию на международные перевозки грузов. Информация о них обязательно должна быть внесена в информационную систему Укртрансбезопасности.

Также выезжать за границу могут водители-волонтеры, перевозящие грузы для ВСУ, медицинские грузы или гуманитарную помощь.

Работники железной дороги и моряки

Работникам железнодорожного транспорта, а также морякам, работающим на международных рейсах, разрешено покидать территорию Украины.

Пересекать границу могут моряки, работающие на морских судах, судах внутреннего плавания или подготовка на судах. Чтобы уехать за границу, этой категории мужчин нужно показать следующие документы:

трудовой договор;

письмо судовладельца или оператора о намерении заключить контракт.

Спортсмены и деятели культуры

Разрешено покидать Украину спортсменам, тренерам, специалистам по подготовке к участию в официальных соревнованиях и тренировочных сборах. Для выезда нужно получить решение Министерства спорта о включении в состав участников соревнования и т.д.

Деятели культуры могут посещать другие страны для благотворительного сбора средств или представления Украины на международной арене.

Чтобы получить разрешение на такой выезд, артистам нужно запросить выезд и получить приглашение от организатора мероприятия. На основании этих документов Министерство культуры выдает разрешение пересечь границу.

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