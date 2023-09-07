Військовозобов’язаним жінкам обмежать виїзд за кордон? Що відомо про військовий облік медикинь

З 1 жовтня 2023 року жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту, мають стати на військовий облік. Тоді вони отримають статус військовозобов’язаних та матимуть обмеження щодо виїзду за кордон.

Про це розповів член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента в Раді Федір Веніславський у коментарі РБК-Україна.

Кому з жінок обмежать виїзд за кордон з 1 жовтня 2023

Веніславський нагадав про зміни до статті 1 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, які передбачили, що на обов’язковий військовий облік мають бути поставлені жінки з медичною або фармацевтичною освітою.

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Щоб виконати цей закон, Кабінет міністрів видав постанову щодо порядку військового обліку. Міністерство оборони видало наказ про військовий облік жінок.

Тож, відповідно до цього закону, з 1 жовтня 2023 року жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту, мають обов’язково стати на військовий облік.

— Якщо вони будуть стояти на обліку, то вони набувають статусу військовозобов’язаних. А військовозобов’язані виїжджають за кордон у тому порядку, який встановлено для військовозобов’язаних.

Тобто, якщо будуть окремі якісь документи, які дають право на тимчасовий виїзд — тоді так, вони зможуть поїхати. Якщо немає — тоді вони також, як і чоловіки, будуть обмежені у праві виїзду, — пояснив Веніславський.

За його словами, усі інші жінки, які мають військово-облікові спеціальності, споріднені з військовою справою, з цієї ж дати можуть стати на облік добровільно. Поки що розширювати перелік спеціальностей жінок, які мають обов’язково ставати на облік, не планується.

Багато українців хвилюються, що їх можуть мобілізувати без підготовки. Раніше ми розповідали, чи можуть мобілізувати, якщо не служив в армії.

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