Рассказы

Забочусь обо всех моих “котиках”: история боевого медика Ольги с позывным Колибри

Анастасия Грубрина, редактор сайта 07 декабря 2022, 14:00
Історія бойової медикині Ольги на псевдо Колібрі
Фото: Instagram

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