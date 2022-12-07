Забочусь обо всех моих “котиках”: история боевого медика Ольги с позывным Колибри

О невероятности украинцев можно говорить так же долго, как о течении воды и горении огня. Эта история о старшем боевом медике Ольге с позывным Колибри. До начала полномасштабной войны она работала детским врачом, а сейчас встала на защиту своего государства.

История боевого медика Ольги с позывным Колибри

Историей Ольги поделился Охматдет, ведь именно там она работала детским психологом в онкологическом отделении. Военная помогала детям восстанавливать функции мозга после операций.

В начале полномасштабной войны Ольга работала в больнице с ранеными детьми и их родителями, а также с пострадавшим персоналом. А когда поняла, что на фронте не хватает медиков, начала тренироваться.

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Ольга закончила полный курс тактической медицины “от ранения до госпиталя”, включая полевую хирургию, и присоединилась к сопротивлению.

Семья женщины непросто восприняла ее решение вступить в ряды ВСУ. Однако близкие гордятся ею, поддерживают и понимают важность службы. Дома Ольгу ждут муж и дети.

Своим родным я сказала, что армия — это место, где я могу максимально помочь, и осталась в армии. Как боевой медик, я забочусь обо всех моих “котиках”.

В обязанности Колибри входит отслеживание состояния здоровья военных, работа на позициях, выезд на эвакуацию. О себе женщина говорит, что она не тот боец, который будет сидеть на галерке.

Ольга понимает, что пришла на войну, поэтому хочет быть на передовой, чтобы оказывать первую помощь военным и спасать жизни. Потому что каждый(-ая) спасенный(-ая) — это чей-то отец, мать, ребенок, кого ждут дома. А для тех, у кого еще нет семьи, — возможность ее создать и продлить род козаков, рассказывает женщина.

Украина — превыше всего! И вся она в моем сердце, которому больно за ее дальнейшую судьбу. Мы делаем важное дело, каждый на своем фронте: и собратья, и волонтеры, которым искренняя благодарность за помощь.

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