Врага надо добить лежащим, чтобы головы не поднял: история психолога Ирины, которая воюет на фронте

Ее дома ждет муж и двое детей. Из совершенно невоенной профессии — психолог — львовянка Ирина Клейменова отправилась на фронт, защищать Украину.

Война для нее началась еще в 2014 году. Тогда же пошла волонтерить для армии. 24 февраля началось с массированных ракетных ударов территории Украины. Уже через два часа после начала вторжения Ирина стояла с вещами возле военкомата.

А пока ехала в военкомат по дороге, решала ряд других вопросов: где брать ткань на маскировочные сетки, кто их будет плести и т. д.

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Женщина вспоминает: с мужем договорились заранее, что если РФ нападет, то она сразу идет на фронт. Такая у нее упрямая и воинственная натура. К тому же у мужа есть ряд проблем со здоровьем.

24 февраля к убеждению добавился еще и импульс: меня полностью заполонили ненависть и злость к россиянам. Поэтому под военкоматом была я.

Ее не сразу взяли в армию. Ирина три дня стояла под военкоматом и доказывала, что может быть полезной и эффективной в армии. Военные учения она прошла в очень ускоренном темпе.

Женщина немного знакома с оружием: раньше ездила на стрельбище, умела держать и пользоваться оружием, проходила курсы медицинской помощи.

Сейчас Ирина пытается всячески поддерживать связь с детьми: пишет и ищет возможности выйти на видеосвязь. Но такое бывает достаточно редко, потому что там, где Ирина находится сейчас, связи практически нет.

Шутит даже на войне

Женщина смеется: на войне смогла похудеть на 25 кг! Поэтому ей однозначно легче физически. На фронте полезными стали и психологические знания: готовила людей к выполнению боевых задач, поднимала боевой дух.

Мне посчастливилось быть фактически ядром подразделения, выполняющего боевые задания на линии столкновения.

Но даже ей бывает на фронте тяжело, хотя поначалу страха не испытывала совсем. Но если что-то такое и происходит — в панику не впадает.

— После каких-то событий мы сидим, говорим или молчим. С ними я могу говорить откровенно о многих вещах — о страхе или боли. Это такой тип дружбы, какого я раньше не встречала.

Когда же все закончится, я буду много говорить с другими психологами. Есть о чем.

Сейчас Ирина говорит, что многие мысли изменились в ее голове после начала службы и войны. Прежде всего утвердилось понимание, что при общей опасности становятся неважными предыдущие несогласия относительно политики и религии. Ибо есть общий враг, и его нужно одолеть.

А еще она радуется, что Украина стала большим трендом — кто бы мог подумать, что мы будем побеждать огромную РФ.

Больше всего она ждет победы. После нее поедет по городам Украины: признается, что видела многие наши города и областные центры до войны, и сейчас видит их после отступления российских войск. Хочет иметь и такие воспоминания.

— И хочу передать детям, что будет, если не готовишься к нападению врага заранее. Мы сделаем все для того, чтобы последующие поколения не воевали, но они должны быть всегда готовы, что враг может поднять голову.

Этой войне не три месяца и не восемь лет, а лет триста. И я думаю, что нужно добить врага. И добить — лежащим, чтобы он больше не поднялся.

Каждый украинец сейчас должен быть на своем месте: в тылу это или на фронте — кто и при каких условиях будет наиболее эффективным. Наша другая героиня под звуки сирен помогает появляться на свет другим маленьким украинцам. О ее работе мы говорили в другом материале.

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