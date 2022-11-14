Ничего лучше, чем жизнь, нет: история Анны, которая под звуки сирен помогает малышам появляться на свет

Проснуться от взрывов, уносящих жизнь, чтобы продолжать помогать появляться на свет новой. Заведующая акушерским отделением из Днепропетровской области Анна не смогла покинуть своих подопечных и команду, поэтому осталась принимать роды под ежедневными сиренами.
Женщина рассказывает, что в первые недели полномасштабной войны было сложно более морально, поскольку в ее коллективе в основном работают женщины, и у них есть свои дети, о которых им нужно было заботиться.
Поэтому работники отделения часто разрывались между выбором: поехать ради семьи или остаться ради других.
Анна сделала свой выбор практически сразу — и отправила своих малышей в безопасное место, а сама осталась помогать новой жизни увидеть наш мир, даже в этот удивительно неприветливый период.
Поэтому ее работницы тоже проявили свой стальной характер и сказали, что останутся и будут помогать, несмотря на все опасности.
Мы понимали, что это наш фронт, наша война.
Мы понимали, что это наш фронт, наша война.
Сразу все вместе переоборудовали цокольный этаж для того, чтобы можно было разместить рожениц и одновременно проводить операции в более безопасном месте. А их было немало, поскольку благодаря своей отличной репутации больница собирала немало беременных.
Анне не привыкать справляться с тяжелыми случаями, сталкиваться с патологиями и спасать малышей, которые родились с экстремально маленькой массой тела. Женщина делится, что это дело ее жизни, поэтому искать новые силы ей приходится разве что во встречах с близкими и в спорте.
У каждого своя история, но сейчас ты понимаешь, что ничего лучше, чем жизнь, нет. Следует ценить этот подарок, который каждый из нас получает. И когда мы рядом — это тоже вдохновляет.
У каждого своя история, но сейчас ты понимаешь, что ничего лучше, чем жизнь, нет. Следует ценить этот подарок, который каждый из нас получает. И когда мы рядом — это тоже вдохновляет.
Женщины, которые живут, рожают и воспитывают детей в условиях войны — настоящие героини. Украинки борются не только за собственную, но и за детскую жизнь наравне с мужчинами на фронте. Читай символическую и сильную историю Тамары Волошин, родившей своего сына под звуки воздушной тревоги в День Независимости.
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