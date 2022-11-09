Теперь может дышать самостоятельно: трогательная история спасения новорожденного Ивана

В столичном Охматдете провели отоларингологическую операцию малышу. Маленький Иван родился в семье военных и не мог самостоятельно дышать. Читай историю боевого медика о спасении ребенка.

В Охматдете провели уникальную операцию и спасли новорожденного

Папа Ивана — военный, а мама — боевой медик. Виктория узнала о беременности уже во время полномасштабной войны. 24 февраля каждый из них отправился на фронт защищать и помогать.

В марте Виктория занималась сложными операциями по ампутации конечностей, работала без выходных и днем ​​и ночью. Женщина испытывала постоянный стресс, недосыпание и тяжело работала, а потом узнала, что беременна.

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Оставить работу Виктория не могла, каждый день продолжала спасать украинских военных. Это сказалось на течении беременности и дало тяжелые осложнения для малыша.

Роды начались преждевременно, на седьмом месяце беременности.

Новорожденный Иван весил менее двух килограммов и с рождения находился на вентиляционной поддержке, потому что не мог самостоятельно дышать, — рассказывают в Охматдете.

Ему поставили диагноз — врожденная ларингомаляция. Это патология развития гортани, которая усугублялась изменением соотношения размеров, физических свойств гортани. Ребенок не мог дышать без аппаратов.

Мальчик постоянно находился на неинвазивной вентиляционной поддержке. Однако врачи Охматдета смогли спасти Ивана и решили сделать ему супраглотопластику.

Это такая операция, которая позволяет изменить форму гортани, чтобы она не “захлопывалась” и пациент мог самостоятельно дышать. Врачи провели уникальную операцию, и сейчас маленький Иван дышит самостоятельно.

Теперь он может спокойно лежать у мамы на руках без дыхательных аппаратов. Врачи называют каждую спасенную жизнь победой и благодарят специалистов.

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