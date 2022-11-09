Хотелось сделать все, чтобы те ребята с жаждой в глазах могли дальше вести бой! История боевого медика с Азовстали

Еще с первых дней войны она спасала жизни защитников Мариуполя на Азовстали. Пограничница Элина Мединина по специальности врач-терапевт.
До полномасштабного вторжения девушка и вообразить не могла, что ей придется спасать людей под непрерывными обстрелами.
Но когда это стало необходимо, то, несмотря на нехватку медикаментов, делала все возможное, чтобы защитники встали на ноги и продолжили бой. Своих раненых девушка нежно называла “трехсотики”.
Элина делится, что не может сказать, что ей тогда не было страшно, потому что враг накрывал завод всеми возможными снарядами.
Азовсталь — это мое уважение и моя боль.
Азовсталь — это мое уважение и моя боль.
Девушка вспоминает, что первые раненые появились в первый день, когда она прибыла в Азовсталь. Тогда военнослужащий был ранен обломками в живот.
Был еще определенный период, когда можно было заниматься эвакуацией раненых в больницу. Однако круг сужался, и это стало невозможным. А вскоре на Азовсталь заехал и сам госпиталь.
Происходящее на Азовстали Элина называет чудом. На заводе был госпиталь под названием Железяка. Это такой бункер, где находились врачи и раненые, которым оказывалась медицинская помощь.
Людей было много, условий не было вообще, потому как там удавалось выживать и еще спасать людей, для Элины просто загадка.
Девушка делится, что, несмотря на нехватку медикаментов, спасали бойцов всеми возможными способами. Имели при себе немного обезболивающих и кровоостанавливающих. На заводе приходилось из подручных средств что-то придумывать.
Никогда не думала, что придется зашивать ранения или делать какие-нибудь хирургические вмешательства, — вспоминает Элина свой первый опыт операций в полевых условиях.
Никогда не думала, что придется зашивать ранения или делать какие-нибудь хирургические вмешательства, — вспоминает Элина свой первый опыт операций в полевых условиях.
Несмотря на несколько шансов эвакуироваться, девушка все же осталась на Азовстали. Элина говорит, что чувствует — это была ее задача: находиться рядом с ребятами, оказывать им помощь и защищать родной город.
Когда ты смотришь в глаза бойцов, желающих защитить город, хочется делать для них все, чтобы они были живы и дальше смогли вести бой.
Когда ты смотришь в глаза бойцов, желающих защитить город, хочется делать для них все, чтобы они были живы и дальше смогли вести бой.
Однако, чтобы сохранить жизнь раненым, девушка должна была выполнить приказ и выйти из Азовстали. Так она и попала в плен. Но сначала Элина позаботилась о своих пациентах, а не о собственной безопасности, и написала каждому список лекарств, которые они принимали.
Она не была уверена, окажут ли им какую-то помощь, и даже останутся ли ее ребята в живых, но у нее была минимальная надежда, что это может помочь.
Государственная пограничная служба Украины / Facebook
О том, что ее должны обменять, не знала до последнего. Как и все военнопленные, Элина была уверена, что ее готовят к очередному этапу, и когда ей развязали глаза и она увидела украинский Крым, то надежда появилась.
Была возможность подсматривать, где мы находимся. Уже понимала, что мы подъезжаем к Запорожской трассе.
Была возможность подсматривать, где мы находимся. Уже понимала, что мы подъезжаем к Запорожской трассе.
Вернули Элину из российского плена 17 октября в рамках масштабного обмена пленными. Теперь для девушки главное восстановиться и пройти реабилитацию, чтобы вернуться на любимую службу.
Россия нарушает все международные права и конвенции. Захватчики издеваются над украинскими женщинами и мужчинами в плену. Каждый раз после обмена мы слышим все более ужасные истории о плене. 17 октября вернулась домой Ирина Стогний. Читай историю парамедика, которая сменила не одну российскую колонию.
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