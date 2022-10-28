Рассказы

Как будто побывала у самого дьявола в плену — история парамедика, которая сменила не одну российскую колонию

Богдана Макалюк, редактор сайта 28 октября 2022, 08:00
Парамедикиня Ірина Стогній про російський полон

Больше новостей
Кекси з гарбуза
Невероятно вкусно с чаем: как сделать тыквенный кекс
Гарбузове печиво
Тыквенное печенье: рецепт самого популярного блюда на Хэллоуин
Місячний календар стрижок на листопад 2022
Холодное время года не помешает стильной прическе — календарь стрижек на ноябрь 2022
Грошове дерево
Уход за денежным деревом: основные правила для тех, кто любит растения, приносящие богатство
Смотреть больше

Материалы по теме

Карта бойових дій в Україні 28.10.2022 онлайн
Актуальная карта боевых действий в Украине 28 октября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
Як взуттєва майстерня з Хмельницького перейшла на пошиття берців
От свадебной обуви к берцам — как перепрофилировалось предприятие из Хмельницкого
Эмоциональное состояние украинцев во время войны
Гражданские вышли из депрессивной ямы, а военные готовы говорить откровенно — психоанализ украинцев на девятом месяце войны

Видео
Карта бойових дій в Україні 28.10.2022 онлайн

Актуальная карта боевых действий в Украине 28 октября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:03:16
Як взуттєва майстерня з Хмельницького перейшла на пошиття берців
От свадебной обуви к берцам — как перепрофилировалось предприятие из Хмельницкого
0:03:14
Вадим та Анастасія Дорош — тренування з джиу-джитсу для переселенців
Нам не хватало Украины — история супругов из Донецкой области, которые бесплатно тренируют переселенцев
0:06:02
Мобилизация в Росии
“Бабы, рожайте!”: как проходит мобилизация в России и помогают ли шаманские амулеты
0:04:26
Відбудова закладів освіти в Київській області після окупації
Украли технику, а детям оставили свои пожитки — как под Киевом реанимируют лицей после оккупации
0:01:01
Как будто побывала у самого дьявола в плену — история парамедика, которая сменила не одну российскую колонию
Графіки більше не працюють: в YASNO попередили про масові відключення світла
0:01:01
відключення світла
Графики больше не работают: в YASNO предупредили о массовых отключениях света
Ціни на продукти в Україні в листопаді 2022
Снова ждать подорожания? Как атаки на энергосистему повлияют на цены в супермаркетах
Бен Годжес дав прогноз, коли закінчиться війна в Україні
Через два месяца ВСУ выйдут на границы 24 февраля? Бен Ходжес о ходе войны и освобождении Крыма
Карта бойових дій в Україні 27.10.2022 онлайн
Актуальная карта боевых действий в Украине 27 октября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
Больше видео
Наталья Слющинская
Читать дальше
Ела воду с медом, похоронила мужа и маму, но смогла выбраться из ада — история женщины, пережившей войну в Мариуполе

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь