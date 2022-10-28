Как будто побывала у самого дьявола в плену — история парамедика, которая сменила не одну российскую колонию

Россия нарушает все международные права и конвенции. Захватчики издеваются над украинскими женщинами и мужчинами в плену. Каждый раз после обмена мы слышим все более ужасные истории.

17 октября состоялся очередной обмен военнопленными и Украина вернула 108 женщин. Среди них была Ирина Стогний. Она родом из села Крищинцы Винницкой области.

Присоединилась к армии женщина в 2015 году. Затем прошла обучение по стандартам НАТО и стала старшим боевым медиком роты. На войне она встретила любовь и вышла замуж на передовой в 2017 году.

Сейчас также смотрят

Когда началось полномасштабное вторжение России, Ирина спасала раненых в Мариуполе. 14 апреля Ирина вместе с собратьями попала в плен. Об ужасах, которые она пережила, рассказала Винница.info.

Ирина признается: прощалась с жизнью, когда попала в плен. Женщину постоянно переводили из колонии в колонию, поэтому она объездила почти пол России. Она вспоминает, что однажды ночью их привезли в Еленовку. Там женщин кормили трижды в день, а мужчинам давали есть только один раз.

Колония в Ростове

Через четыре недели Ирина оказалась в Таганроге Ростовской области.

— Там уже был просто ад. Можно сказать, что я словно побывала у самого дьявола в плену. Меня допрашивали. Из-за того, что я старший парамедик, они думали, что мы издевались над их пленными, — рассказывает она.

В Таганроге пленных бросали на землю и били ногами. Когда те просили о медицинской помощи, давали таблетку, а через час возвращались и били еще сильнее. А раненых россияне могли добивать.

Издевались, пальцы в раны сунули. У кого оторванная концовка была, пытали. И девушек… О Боже, тяжело сказать… У них камера пыток была… Подвешивали, кипятком обливали, все было… — вспоминает ужасы парамедик.

Еда в колонии была ужасная, чай был похож больше на закрашенную воду. На ужин давали каждый день рыбу или рыбные котлеты. Средств гигиены не было. Могли дать маленький рулон туалетной бумаги на четырех человек.

Читать по теме От боли кричали все: начальник патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин откровенно о плене и дороге домой Освобожденный военнопленный Михаил Вершинин рассказал о дороге домой из российского плена.

Колония в Валуйках

Затем Ирину перевезли в Валуйки Белгородской области. Она отмечает, что там отношение к ним было немного лучше.

— Лучше кормили, но морально убивали. Рассказывали, что Украине мы не нужны. Нам включали пропагандистские новости на 20 минут и показывали, что Украина захвачена, что уже нет тех и тех областей, что всё их, — делится военная.

В Валуйках им разрешали выходить на улицу на полчаса и даже проводили медицинскую диагностику — брали анализы крови, мочи и делали флюорографию.

Однако под дулом автомата заставляли сниматься в пропагандистских роликах и говорить прописанный россиянами текст.

Перед тем как снимать, они проводят серьезную беседу — бьют по легким, ребрам, почкам и ногам, а снимают по грудь, где не видно этих побоев, — вспоминает Ирина.

Все, что не позволяло ей опустить руки, это желание вернуться к родным в Украину.

Колония в Курской области

В Курской области пленных начали кормить еще лучше, давали даже наваристые супы и мясо. Они пробыли там месяц. Затем их заставляли принять российское гражданство. Семь человек это сделало, но они не попали на обмен. Их и дальше возят из колонии в колонию.

— Там заставляли постоянно петь их песни и учить стихи.

В шесть утра мы просыпались под их гимн, заставляли петь его, бывало по 15 раз.

Затем — зарядка, завтрак и проверка. Далее читали лекции о нацизме. В десять утра снова зарядка — заставляли по 200 раз приседать и 100 раз отжиматься. Затем обед, книги читали и пересказывали. В десять вечера — отбой, — рассказывает о ежедневном расписании в колонии женщина.

Впоследствии она снова попала в Таганрог.

Об обмене

На самолет пленных посадили, завязав глаза и уши. Сначала направляли в Севастополь, затем был Мелитополь, и в Васильевке состоялся обмен.

Мы до последнего не верили. Но когда увидели белый флаг, поняли, что едем домой, — вспоминает Ирина.

Сейчас парамедик больше всего хочет привести в порядок свое здоровье и быть со своей мамой, ведь у нее рак. Ирина не забывает о своем муже, который тоже в плену. Делает все, чтобы он попал на обмен. Она утверждает: готова снова стать в строй при необходимости, но пока хочет уделить время матери.

Многие украинцы еще находятся в плену, Украина делает все, чтобы вернуть их. Ранее мы рассказывали историю Екатерины Аслановой, отец и жених которой до сих пор в плену.

Фото: Вінниця.info

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!